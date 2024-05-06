Свято 7 травня: що категорично заборонено робити у Світлий вівторок

Традиції Світлого вівторка

Перший тиждень після Великодня вважається дуже важливим, оскільки розпочинаються дні Світлої Седмиці. Це свято відзначається на честь чудотворного образу, який називається православною іконою Діви Марії з Новонародженим. Іверська Ікона, про яку йдеться, відома своєю надзвичайною чудотворною силою. Нині ця свята ікона зберігається на горі Афон у Греції в Іверському монастирі. За даними православних джерел, оригінал ікони був написаний Лукою.

Прикмети 7 травня

Дощить - буде теплий вересень.

Навколо місяця кола - буде сильний вітер

Вранці веселка - буде дощ.

Що не можна робити у Світлий вівторок

Вважається, що у цей день не можна бути жадібним, а навпаки потрібно допомагати нужденним і бути щедрим.

У Світлий вівторок заборонено вінчатись. В народі вважають, що у великодні дні у всіх християн має бути тільки одна спільна радість - Воскресіння Христове.

Також у цей день не варто сумувати чи сваритися з оточуючими людьми.

Хто святкує День ангела

7 травня свої іменини відзначають власники таких імен як Який, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.