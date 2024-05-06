Свято 7 травня: що категорично заборонено робити у Світлий вівторок

Світлий вівторок у 2024 році випадає на 7 травня. Це другий день після свята Великодня.
Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
Перший тиждень після Великодня вважається дуже важливим, оскільки розпочинаються дні Світлої Седмиці. Це свято відзначається на честь чудотворного образу, який називається православною іконою Діви Марії з Новонародженим. Іверська Ікона, про яку йдеться, відома своєю надзвичайною чудотворною силою. Нині ця свята ікона зберігається на горі Афон у Греції в Іверському монастирі. За даними православних джерел, оригінал ікони був написаний Лукою.
7 травня свої іменини відзначають власники таких імен як Який, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.
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