Праздник 7 мая: что категорически запрещено делать в Светлый вторник

Светлый вторник в 2024 году выпадает на 7 мая. Это второй день после праздника Пасхи.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Первая неделя после Пасхи считается очень важной, поскольку начинаются дни Светлой Седмицы. Этот праздник отмечается в честь чудотворного образа, называемого православной иконой Девы Марии с Новорожденным. Иверская Икона, о которой идет речь, известна своей необычайной чудотворной силой. В настоящее время эта святая икона хранится на горе Афон в Греции в Иверском монастыре. По данным православных источников, оригинал иконы был написан Лукой.
7 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.
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