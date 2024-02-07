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Свято 7 лютого: що суворо не можна робити жінкам, хто має День ангела

Яке церковне свято 7 лютого (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

7 лютого за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобного Луки Елландського.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія та традиції цього дня

Цей візантійський святий заснував монастир Осіос-Лукас у 845 році. Народившись у 896 році в Касторії, його батьки назвали ім'я Стефан.

Преподобний Лука провів свої ранні роки в сім'ї бідних землеробів-переселенців, активно працюючи на полі. Ще в юнацькому віці він вирішив присвятити своє життя служінню Богові. Таємно вирушивши з ченцями, що увійшли до міста, Лука оселився на Афоні. У 946 році він заснував келію в Стіріс, де приймав людей, надаючи допомогу та благословення тим, хто звертався до нього.

Цього дня пекли пироги з цибулею та частували ними бідних. Декілька пирогів обов'язково виносили за поріг для "небіжчиків".

Головні прикмети цього дня

  • дивилися, який сьогодні день: тепло прийшло з півночі – чекайте сонячної та теплої погоди влітку;
  • після полудня здійнявся вітер – буде великий урожай ярих;
  • почути, як гримить грім – сіна буде мало;
  • сонце на заході сонця червоного кольору — до холодного літа;
  • хмари синього кольору буде тепла погода.

Що не можна робити у цей день

Жінкам заборонено носити сукні зеленого кольору. Заборонено одружуватися, оскільки вони будуть нещасливі. Не варто йти до магазину за покупками.

Хто святкує День ангела: Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.

 

Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

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