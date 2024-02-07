Свято 7 лютого: що суворо не можна робити жінкам, хто має День ангела

7 лютого за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобного Луки Елландського.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Цей візантійський святий заснував монастир Осіос-Лукас у 845 році. Народившись у 896 році в Касторії, його батьки назвали ім'я Стефан.
Преподобний Лука провів свої ранні роки в сім'ї бідних землеробів-переселенців, активно працюючи на полі. Ще в юнацькому віці він вирішив присвятити своє життя служінню Богові. Таємно вирушивши з ченцями, що увійшли до міста, Лука оселився на Афоні. У 946 році він заснував келію в Стіріс, де приймав людей, надаючи допомогу та благословення тим, хто звертався до нього.
Цього дня пекли пироги з цибулею та частували ними бідних. Декілька пирогів обов'язково виносили за поріг для "небіжчиків".
Жінкам заборонено носити сукні зеленого кольору. Заборонено одружуватися, оскільки вони будуть нещасливі. Не варто йти до магазину за покупками.
Хто святкує День ангела: Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.
Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.
Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.