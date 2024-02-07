Свято 7 лютого: що суворо не можна робити жінкам, хто має День ангела

Історія та традиції цього дня

Цей візантійський святий заснував монастир Осіос-Лукас у 845 році. Народившись у 896 році в Касторії, його батьки назвали ім'я Стефан.

Преподобний Лука провів свої ранні роки в сім'ї бідних землеробів-переселенців, активно працюючи на полі. Ще в юнацькому віці він вирішив присвятити своє життя служінню Богові. Таємно вирушивши з ченцями, що увійшли до міста, Лука оселився на Афоні. У 946 році він заснував келію в Стіріс, де приймав людей, надаючи допомогу та благословення тим, хто звертався до нього.

Цього дня пекли пироги з цибулею та частували ними бідних. Декілька пирогів обов'язково виносили за поріг для "небіжчиків".

Головні прикмети цього дня

дивилися, який сьогодні день: тепло прийшло з півночі – чекайте сонячної та теплої погоди влітку;

після полудня здійнявся вітер – буде великий урожай ярих;

почути, як гримить грім – сіна буде мало;

сонце на заході сонця червоного кольору — до холодного літа;

хмари синього кольору буде тепла погода.

Що не можна робити у цей день

Жінкам заборонено носити сукні зеленого кольору. Заборонено одружуватися, оскільки вони будуть нещасливі. Не варто йти до магазину за покупками.

Хто святкує День ангела: Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.