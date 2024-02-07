Праздник 7 февраля: что строго нельзя делать женщинам, у кого День ангела

7 февраля по церковному календарю отмечается день памяти преподобного Луки Элландского.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Этот византийский святой основал монастырь Осиос-Лукас в 845 году. Родившись в 896 году в Кастории, его родители нарекли имя Стефан.
Преподобный Лука провел свои ранние годы в семье бедных земледельцев-переселенцев, активно трудясь на поле. Еще в юношеском возрасте он принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Тайно отправившись с монахами, вошедшими в город, Лука поселился на Афоне. В 946 году он основал келью в Стирисе, где принимал людей, предоставляя помощь и благословение тем, кто обращался к нему.
В этот день пекли пироги с луком и угощали ими бедных. Несколько пирогов обязательно выносили за порог для "покойников".
Женщинам запрещено носить платья зеленого цвета. Запрещено заключать браки, поскольку они будут несчастливы. Не стоит идти в магазин за покупками.
Кто празднует День ангела: Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.
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