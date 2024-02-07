Праздник 7 февраля: что строго нельзя делать женщинам, у кого День ангела

История и традиции этого дня

Этот византийский святой основал монастырь Осиос-Лукас в 845 году. Родившись в 896 году в Кастории, его родители нарекли имя Стефан.

Преподобный Лука провел свои ранние годы в семье бедных земледельцев-переселенцев, активно трудясь на поле. Еще в юношеском возрасте он принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Тайно отправившись с монахами, вошедшими в город, Лука поселился на Афоне. В 946 году он основал келью в Стирисе, где принимал людей, предоставляя помощь и благословение тем, кто обращался к нему.

В этот день пекли пироги с луком и угощали ими бедных. Несколько пирогов обязательно выносили за порог для "покойников".

Главные приметы этого дня

смотрели, какой сегодня день: тепло пришло с севера – ждите солнечную и теплую погоду летом;

после полудня поднялся ветер – будет большой урожай яровых;

услышать, как гремит гром – сена будет мало;

солнце на закате красного цвета — к холодному лету;

облака синего цвета – будет теплая погода.

Что нельзя делать в этот день

Женщинам запрещено носить платья зеленого цвета. Запрещено заключать браки, поскольку они будут несчастливы. Не стоит идти в магазин за покупками.

Кто празднует День ангела: Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.