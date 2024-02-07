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Праздник 7 февраля: что строго нельзя делать женщинам, у кого День ангела

Какой церковный праздник 7 февраля (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

7 февраля по церковному календарю отмечается день памяти преподобного Луки Элландского.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции этого дня

Этот византийский святой основал монастырь Осиос-Лукас в 845 году. Родившись в 896 году в Кастории, его родители нарекли имя Стефан.

Преподобный Лука провел свои ранние годы в семье бедных земледельцев-переселенцев, активно трудясь на поле. Еще в юношеском возрасте он принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Тайно отправившись с монахами, вошедшими в город, Лука поселился на Афоне. В 946 году он основал келью в Стирисе, где принимал людей, предоставляя помощь и благословение тем, кто обращался к нему.

В этот день пекли пироги с луком и угощали ими бедных. Несколько пирогов обязательно выносили за порог для "покойников".

Главные приметы этого дня

  • смотрели, какой сегодня день: тепло пришло с севера – ждите солнечную и теплую погоду летом;
  • после полудня поднялся ветер – будет большой урожай яровых;
  • услышать, как гремит гром – сена будет мало;
  • солнце на закате красного цвета — к холодному лету;
  • облака синего цвета – будет теплая погода.

Что нельзя делать в этот день 

Женщинам запрещено носить платья зеленого цвета. Запрещено заключать браки, поскольку они будут несчастливы. Не стоит идти в магазин за покупками.

Кто празднует День ангела: Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.

 

Читайте также, когда будем праздновать Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.

А также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.

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