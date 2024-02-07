Свято 7 лютого: що суворо не можна робити жінкам, хто має День ангела
7 лютого за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобного Луки Елландського.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія та традиції цього дня
Цей візантійський святий заснував монастир Осіос-Лукас у 845 році. Народившись у 896 році в Касторії, його батьки назвали ім'я Стефан.
Преподобний Лука провів свої ранні роки в сім'ї бідних землеробів-переселенців, активно працюючи на полі. Ще в юнацькому віці він вирішив присвятити своє життя служінню Богові. Таємно вирушивши з ченцями, що увійшли до міста, Лука оселився на Афоні. У 946 році він заснував келію в Стіріс, де приймав людей, надаючи допомогу та благословення тим, хто звертався до нього.
Цього дня пекли пироги з цибулею та частували ними бідних. Декілька пирогів обов'язково виносили за поріг для "небіжчиків".
Головні прикмети цього дня
- дивилися, який сьогодні день: тепло прийшло з півночі – чекайте сонячної та теплої погоди влітку;
- після полудня здійнявся вітер – буде великий урожай ярих;
- почути, як гримить грім – сіна буде мало;
- сонце на заході сонця червоного кольору — до холодного літа;
- хмари синього кольору буде тепла погода.
Що не можна робити у цей день
Жінкам заборонено носити сукні зеленого кольору. Заборонено одружуватися, оскільки вони будуть нещасливі. Не варто йти до магазину за покупками.
Хто святкує День ангела: Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.
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