Праздник 7 февраля: что строго нельзя делать женщинам, у кого День ангела
7 февраля по церковному календарю отмечается день памяти преподобного Луки Элландского.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История и традиции этого дня
Этот византийский святой основал монастырь Осиос-Лукас в 845 году. Родившись в 896 году в Кастории, его родители нарекли имя Стефан.
Преподобный Лука провел свои ранние годы в семье бедных земледельцев-переселенцев, активно трудясь на поле. Еще в юношеском возрасте он принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Тайно отправившись с монахами, вошедшими в город, Лука поселился на Афоне. В 946 году он основал келью в Стирисе, где принимал людей, предоставляя помощь и благословение тем, кто обращался к нему.
В этот день пекли пироги с луком и угощали ими бедных. Несколько пирогов обязательно выносили за порог для "покойников".
Главные приметы этого дня
- смотрели, какой сегодня день: тепло пришло с севера – ждите солнечную и теплую погоду летом;
- после полудня поднялся ветер – будет большой урожай яровых;
- услышать, как гремит гром – сена будет мало;
- солнце на закате красного цвета — к холодному лету;
- облака синего цвета – будет теплая погода.
Что нельзя делать в этот день
Женщинам запрещено носить платья зеленого цвета. Запрещено заключать браки, поскольку они будут несчастливы. Не стоит идти в магазин за покупками.
Кто празднует День ангела: Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.
Читайте также, когда будем праздновать Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.
А также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.