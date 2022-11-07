Свято 7 листопада: що краще не робити в цей день, щоб не була лиха

7 листопада за православним календарем вшановується пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія, які віддали своє життя за віру. В народі цей день називають "дідівські плачі". Його вважають найневдалішим в листопаді.
Що можна і не можна робити в цей день, кого треба привітати - нижче в матеріалі Styler.
Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін.
7 листопада наші пращури часто присвячували пам'яті своїх рідних та близьких. У цей день ходили на цвинтар, прибирали могили і запалювали там церковну свічку.
Удома варто накрити стіл з найулюбленішими стравами ваших померлих родичів і пом'янути.
Важливо допомогти сьогодні сиротам та знедоленим. Крім того важливо просити вибачення у всіх, кого ви могли образити. Тоді ви зможете зустріти зиму з чистим серцем.
Людям, які чим-небудь торгують, не можна їсти хліб. Вірили, що, порушивши заборону, можна позбутися покупців.
Якщо в цей день відмовити жебракові або знедоленому в проханні, то можна накликати на себе горе.
Раніше ми писали, які свята ми відзначимо у листопаді 2022, і чи будуть додаткові вихідні.
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