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Свято 7 грудня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

Яке церковне свято 7 грудня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

7 грудня в Україні за новим календарем відзначають день пам'яті святителя Амвросія.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Народна назва свята - Амвросій або день Амвросія. У цю дату був вислів "Амвросій свята відкинув", що означало, що до самого Різдва великих церковних свят уже не буде.

За звичаями на Амвросію рідні збиралися разом за святковою вечерею - це символізувало сімейне єднання, згуртованість. Вірили, що тоді вся рідня весь рік житиме в злагоді та вбереже себе від сварок.

Хоча важка фізична праця у святкову дату не дозволялася, прийнято було заготовляти продукти, прибирати в будинку та займатися іншими справами по господарству, але не старатися.

Головні прикмети на день Амвросія

  • Якщо на Амвросія сонце закриває серпанок - чекай на серйозну негоду
  • Якщо сьогодні йде сніг, то літо буде дощовим.
  • Якщо у свято сонце закривають хмари, то незабаром буде сильний снігопад
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша - дощ.

Що сьогодні заборонено робити

Важливою забороною для жінок на Амвросію було шиття, в'язання та прання білизни - за порушення таких правил на жінку могли обрушитися нещастя та хвороби. Дівчатам суворо заборонялося цього дня розчісувати волосся і мити голову, інакше краса могла померкнути, і ще довго доведеться чекати заміжжя.

Забобонні вважали, що у це свято краще не робити дорогих покупок, оскільки радості вони не принесуть, а зіпсуються швидко.

Цього дня іменини відзначають: Василь, Антон, Павло, Петро, Григорій, Амвросій, Іван.

 

Читайте також, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.

До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.

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