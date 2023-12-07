Свято 7 грудня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

Традиції цього дня

Народна назва свята - Амвросій або день Амвросія. У цю дату був вислів "Амвросій свята відкинув", що означало, що до самого Різдва великих церковних свят уже не буде.

За звичаями на Амвросію рідні збиралися разом за святковою вечерею - це символізувало сімейне єднання, згуртованість. Вірили, що тоді вся рідня весь рік житиме в злагоді та вбереже себе від сварок.

Хоча важка фізична праця у святкову дату не дозволялася, прийнято було заготовляти продукти, прибирати в будинку та займатися іншими справами по господарству, але не старатися.

Головні прикмети на день Амвросія

Якщо на Амвросія сонце закриває серпанок - чекай на серйозну негоду

Якщо сьогодні йде сніг, то літо буде дощовим.

Якщо у свято сонце закривають хмари, то незабаром буде сильний снігопад

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша - дощ.

Що сьогодні заборонено робити

Важливою забороною для жінок на Амвросію було шиття, в'язання та прання білизни - за порушення таких правил на жінку могли обрушитися нещастя та хвороби. Дівчатам суворо заборонялося цього дня розчісувати волосся і мити голову, інакше краса могла померкнути, і ще довго доведеться чекати заміжжя.

Забобонні вважали, що у це свято краще не робити дорогих покупок, оскільки радості вони не принесуть, а зіпсуються швидко.

Цього дня іменини відзначають: Василь, Антон, Павло, Петро, Григорій, Амвросій, Іван.