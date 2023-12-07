Праздник 7 декабря: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

Традиции этого дня

Народное название праздника - Амвросий или день Амвросия. В эту дату бытовало выражение "Амвросий праздники отбросил", что означало, что до самого Рождества больших церковных праздников уже не будет.

По обычаям на Амвросия родные собирались вместе за праздничной вечерей - это символизировало семейное единение, сплоченность. Верили, что тогда вся родня весь год будет жить в согласии и убережет себя от ссор.

Хотя тяжелый физический труд в праздничную дату не разрешался, принято было заготавливать продукты, убирать в доме и заниматься другими делами по хозяйству, но не усердствовать.

Главные приметы в день Амвросия

Если на Амвросия солнце закрывает дымка - жди серьезную непогоду

Если сегодня идет снег, значит лето будет дождливым

Если в праздник солнце закрывают облака, значит вскоре будет сильный снегопад

Если в этот день ясная погода без осадков - летом тоже будет сухо

Что сегодня запрещено делать

Важным запретом для женщин на Амвросия являлось шитье, вязание и стирка белья - за нарушение таких правил на женщину могли обрушиться несчастья и болезни. Девушкам строго запрещалось в этот день расчесывать волосы и мыть голову, иначе красота могла померкнуть, и еще долго придется ждать замужества.

Суеверные считали, что в этот праздник лучше не делать дорогостоящих покупок, так как радости они не принесут, а испортятся - быстро.

В этот день именины отмечают: Василий, Антон, Павел, Петр, Григорий, Амвросий, Иван.