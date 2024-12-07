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Свято 7 грудня: яке сьогодні свято і чому не можна багато працювати

Субота 07 грудня 2024 06:00
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Свято 7 грудня: яке сьогодні свято і чому не можна багато працювати Яке церковне свято 7 грудня (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В суботу 7 грудня православна церква вшановує пам'ять святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського. Цього дня також згадують проповідника Павла Послушного, крім цього, триває Різдвяний піст.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію, традиції та головні заборони церковного свята 7 грудня, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.

Історія церковного свята

Відповідно до переказів з церковних книг, святий Амвросій народився в 339-340 році в місті Тревір, яке знаходилося в Римській імперії. Його батько обіймав престижну посаду, тож хлопчика віддали на навчання кращим педагогам.

В 370 році, після здобуття юридичної освіти, Амвросій став правителем провінції Лігурія-Емілія, столицею якого був Медіолан. Святий здобув повагу та прихильність мешканців завдяки своєму милосердю та мудрості. Ці якості, разом з красномовством правителя, призвели до висвячення Амвросія в єпископи - це сталося 7 грудня 374 року.

Святий невтомно служив церкві, написавши величезну кількість праць, присвяченим питанню моралі, а також створивши чудові літургійні гімни для антифонного співу. Амвросій мирно спочив 4 квітня 397 року. Мощі святителя донині зберігаються в Мілані у церкві Сант-Амброджо.

В народі свято називали днем Амвросія. В цей день існував звичай збиратися всією ріднею на святкову вечерю. Ця традиція означала згуртованість та сімейне єднання, вважалося, що дружна родина щонайменше на рік вбереже себе від сварок.

Також 7 грудня - день пам'яті проповідника Павла Послушного. Український святий народився наприкінці XIII, але точна дата, як і відомості про родину, відсутня.

Відомо, що до прийняття чернечого постригу Павло був неслухом, але після вступу в Печерський монастир виконував всі доручення, в вільний час молячись та виконуючи корисну роботу. Святий спочив в монастирі на початку XIV ст. За праведне життя Павла занесли до лику святих.

Що сьогодні не можна робити

На Авросія, як і в інші святкові дати, намагалися не працювати, хоча й прибирали в оселі та готували страви. Однак важливо не надто докладати зусиль до виконання хатніх справ, а провести час з рідними - тоді родина житиме в злагоді.

7 грудня не можна витрачати кошти необдумано - радості та користі від даремних покупок не буде.

Крім цього, в день Амвросія жінкам не можна прати білизну, в'язати чи шити, інакше в життя дівчини можуть прийти хвороби і нещастя. Крім цього, дівчатам 7 грудня заборонялося мити волосся - можна було втратити красу і природну силу.

Важливі прикмети цього дня

  • За спостереженнями пращурів, якщо сьогодні йде сніг, літо буде з дощами
  • На Амвросія сонце затьмарене хмарами - буде негода
  • 7 грудня на небі багато хмар - незабаром буде снігопад

У кого день ангела 7 грудня

7 грудня, за новим стилем, день ангела у людей з такими іменами: Павло, Антон, Іван, Василь, Григорій, Ігнатій, Михайло, Никифор, Лев, Ніл, Петро, Сергій.

Крім цього, за старим стилем сьогодні відзначають іменини: Катерина, Григорій, Олексій, Євген, Михайло, Іван, Марк, Олександр, Онися.

Яке свято у світі

7 грудня у світі відзначають такі свята і визначні події:

  • Всесвітній день української хустки
  • День місцевого самоврядування в Україні
  • Міжнародний день цивільної авіації
  • День навушників або ж День Честера Грінвуда
  • День написання листів
  • День цукрової вати
  • Міжнародний день фетбайку

Раніше ми писали про те, чи можна відзначати День святого Миколая двічі.

Крім цього, розповідали, які свята відзначаються в грудні 2024 року.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.

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