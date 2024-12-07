Праздник 7 декабря: какой сегодня праздник и почему нельзя много работать

В субботу 7 декабря православная церковь почитают память святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. В этот день также вспоминают проповедника Павла Послушного, кроме этого продолжается Рождественский пост.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории, традициях и главных запретах церковного праздника 7 декабря, а также о том, у кого сегодня день ангела и что отмечают в мире.

История церковного праздника

Согласно преданию с церковных книг, святой Амвросий родился в 339-340 году в городе Тревир, который находился в Римской империи. Его отец занимал престижную должность, поэтому мальчика отдали на обучение лучшим педагогам.

В 370 году, после получения юридического образования, Амвросий стал правителем провинции Лигурия-Эмилия, столицей которого был Медиолан. Святой обрел уважение и благосклонность жителей благодаря милосердию и мудрости. Эти качества, вместе с красноречием правителя, привели к рукоположению Амвросия в епископы - это произошло 7 декабря 374 года.

Святой без устали служил церкви, написав огромное количество трудов, посвященных вопросу морали, а также создав великолепное литургические гимны для антифонного пения. Амвросий мирно почил 4 апреля 397 года. Мощи святителя по сей день хранятся в Милане в церкви Сант-Амброджо.

В народе праздник называли днем Амвросия. В этот день существовал обычай собираться всей родней на праздничный ужин. Эта традиция означала сплоченность и семейное единение, считалось, что дружная семья по меньшей мере на год убережет себя от ссор.

Также 7 декабря - день памяти проповедника Павла Послушного. Украинский святой родился в конце XIII, но точная дата, как и сведения о семье, отсутствует.

Известно, что до принятия монашеского пострига Павел был непослушным, но после вступления в Печерский монастырь выполнял все поручения, в свободное время молясь и выполняя полезную работу. Святой почил в монастыре в начале XIV в. За праведную жизнь Павла занесли к лику святых.

Что сегодня нельзя делать

На Авросия, как и в другие праздничные даты, старались не работать, хотя и убирали в доме и готовили блюда. Однако важно не слишком прилагать усилия к выполнению домашних дел, а провести время с родными - тогда семья будет жить в согласии.

7 декабря нельзя тратить средства необдуманно - радости и пользы от бесполезных покупок не будет.

Кроме этого, в день Амвросия женщинам нельзя стирать белье, вязать или шить, иначе в жизнь девушки могут прийти болезни и несчастья. Кроме этого, девушкам 7 декабря запрещалось мыть волосы - можно было потерять красоту и естественную силу.

Важные приметы этого дня

За наблюдениями предков, если в этот день будет идти снег, то лето будет ясным.

На Амвросия солнце омрачено облаками - будет ненастье

7 декабря на небе много облаков - вскоре будет снегопад

У кого день ангела 7 декабря

7 декабря, по новому стилю, день ангела у людей со следующими именами: Павел, Антон, Иван, Василий, Григорий, Игнатий, Михаил, Никифор, Лев, Нил, Петр, Сергей.

Кроме этого, по старому стилю сегодня отмечают именины: Екатерина, Григорий, Алексей, Евгений, Михаил, Иван, Марк, Александр, Онися.

Какой праздник в мире

7 декабря в мире отмечают следующие праздники и значимые события: