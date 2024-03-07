Свято 7 березня: що треба зробити та чому варто загадати бажання

Традиції 7 березня

З давніх часів вважалося, що цей день означає початок зміни сезонів, що проявляється інтенсивним таянням снігу та потоками талої води. З дахів часто обриваються великі крижаний чи сніжні маси, і народ каже: "важкі гріхи падають на землю". З метою уникнення спокус того дня люди зверталися з проханням про вибачення за всі гріхи, які вони вчинили.

Цей день вважається сприятливим для вираження своїх почуттів. Також рекомендується сформулювати бажання, оскільки вважається, що воно обов'язково здійсниться. Селяни зазвичай розпочинали загальне прибирання свого житла перед настанням весняного тепла.

Головні прикмети цього дня

Якщо погода зіпсувалася, стало раптом пасмурно - наступного дня можливий мороз.

На заході небо червоне - вітер посилиться.

Побачити в небі першу ластівку - рік буде щасливим та урожайним.

Що не можна робити цього дня

В цей день вважалося недоречним збирати щось із землі, особливо для молодих дівчат. За віруванням наших предків, такі дії могли призвести до притягнення сильної негативної енергії.

Рекомендувалося утриматися від пересадження кімнатних квітів, оскільки рослини не приймали б нове місце існування. Також слід було утриматися від конфліктів з близькими, бо такі суперечки могли тривати довго і призвести до розриву стосунків.

Які завтра іменини: Еміль, Павло, Ніл, Микола, Нестор, Лаврентій, Омелян, Євген, Василь, Оксана, Надія, Мотрона, Марія, Ксенія, Катаріна, Катерина, Євдокія, Антоніна, Ганна.