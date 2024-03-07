Праздник 7 марта: что нужно сделать и почему стоит загадать желание

Традиции 7 марта

С давних времен считалось, что этот день означает начало смены сезонов, что проявляется интенсивным таянием снега и потоками талой воды. С крыш часто обрываются большие ледяные или снежные массы, и народ говорит: "тяжелые грехи падают на землю". Во избежание соблазнов того дня люди обращались с просьбой о прощении за все грехи, которые они совершили.

Этот день считается благоприятным для выражения чувств. Также рекомендуется сформулировать желание, поскольку считается, что оно обязательно сбудется. Крестьяне обычно начинали всеобщую уборку своего жилья перед наступлением весеннего тепла.

Главные приметы этого дня

Если погода испортилась, стало вдруг облачно - на следующий день возможен мороз.

На западе небо красное - ветер усилится.

Увидеть в небе первую ласточку - год будет счастливым и урожайным.

Что нельзя делать в этот день

В этот день считалось неуместным собирать что-нибудь с земли, особенно для молодых девушек. Согласно верованиям наших предков, такие действия могли привести к привлечению сильной негативной энергии.

Рекомендовалось воздержаться от пересадки комнатных цветов, поскольку растения не принимали бы новую среду обитания. Также следовало воздержаться от конфликтов с близкими, потому что такие споры могли продолжаться долго и привести к разрыву отношений.

Какие завтра именины: Эмиль, Павел, Нил, Николай, Нестор, Лаврентий, Емельян, Евгений, Василий, Оксана, Надежда, Матрена, Мария, Ксения, Екатерина, Екатерина, Евдокия, Антонина, Анна.