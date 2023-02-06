Свято 6 лютого: що можна і не можна робити сьогодні, щоб не накликати біду
6 лютого 2023 року за православним календарем вшановується пам'ять преподобної Ксенії Римлянки. В народі цей день називали Ксенія Полузимниця, Аксинья Напівхлібниця, і він завжди мав особливі традиції і заборони.
Що можна і не можна робити, дні ангела і прикмети цього дня - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Найважливіші традиції 6 лютого, що можна робити
Оскільки половина зими у цю дату вже пройшла, тому селяни починали перевіряти запаси хліба (зерна). Вважалося, що до нового урожаю повинно бути стільки ж хліба, скільки вже з'їли.
Цікавим була традиція не вечеряти. Адже вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день, той незабаром помре. Тому на Ксенії старалися не вечеряти, або ж за стіл першими сідали люди похилого віку.
Існувало ворожіння на хлібі, яке допомагало з'ясувати, чи буде підвищуватися ціна на нього. Люди брали печений хліб і зважували його ввечері на вагах, а вранці повторювали процедуру:
- вага хліба зменшилася - ціна впаде;
- підвищилася - хліб подорожчає;
- вага не змінилася - ціна залишиться такою ж.
Звідси робили висновок, яким буде урожай зернових. Якщо ціни знижуються, то врожай буде хорошим, підвищуються - поганим, а сам хліб дорогим.
Головні заборони на Ксенії
6 лютого намагалися не зав'язувати вузли, тому що це могло спричинити біди і притягнути смерть.
Крім того не варто робити такі речі:
- перестеляти ліжко;
- літнім людям не слід шити і в'язати;
- стригти нігті на ногах;
Вважалося, що сни проти 6 лютого двозначні, вони можуть здійснитися, але навпаки. І про них не можна нікому розповідати, тому що інакше нічого не відбудеться.
Важливі прикмети цього дня
Погода 6 лютого вказує, якою буде весна:
- якщо немає вітру, то друга половина липня буде сухою і спекотною;
- заметіль - весна прийде пізно;
- якщо сонячний день - буде хороша весна;
Якщо сьогодні в небі хмари високі і рідкі - скоро наступить відлига
День ангела сьогодні відзначають:
Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Обов'язково привітайте винуватців свята!
Дізнайтеся також, коли українці відзначать Великдень за православним і католицьким календарями.
Крім того читайте, чи буде вихідним 8 березня 2023 року.