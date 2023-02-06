Праздник 6 февраля: что можно и нельзя делать сегодня, чтобы не навлечь беду

6 февраля 2023 года по православному календарю почитается память преподобной Ксении Римлянки. В народе этот день называли Ксения Полузимница, Аксинья Полухлебница, и он всегда имел особые традиции и запреты.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.

Важнейшие традиции 6 февраля, что можно делать

Поскольку половина зимы в эту дату уже прошла, люди начинали проверять запасы хлеба (зерна). Считалось, что до нового урожая должно быть столько же хлеба, сколько съели.

Интересной была традиция не ужинать. Ведь считалось, кто первым садился ужинать в этот день, тот скоро умрет. Поэтому на Ксении старались не ужинать, или же за стол первыми садились пожилые люди.

Существовало гадание на хлебе, которое помогало выяснить, будет ли повышаться цена на него. Люди брали печеный хлеб и взвешивали его вечером на весах, а утром повторяли процедуру:

вес хлеба уменьшился – цена упадет;

повысился – хлеб подорожает;

вес не изменился – цена останется такой же.

Отсюда делали вывод, каким будет урожай зерновых. Если цены снижаются, то урожай будет хорошим, повышаются – плохим, а сам хлеб дорогим.

Главные запреты на Ксении

6 февраля пытались не завязывать узлы, потому что это могло повлечь беды и привлечь смерть.

Кроме того, не стоит делать такие вещи:

перестилать кровать;

пожилым людям не следует шить и вязать;

стричь ногти на ногах;

Считалось, что сны на 6 февраля двузначны, они могут сбыться, но наоборот. И о них нельзя никому рассказывать, потому что иначе ничего не произойдет.

Важные приметы этого дня

Погода 6 февраля указывает, какой будет весна:

если нет ветра, то вторая половина июля будет сухой и жаркой;

метель – весна придет поздно;

если солнечный день – будет хорошая весна;

Если сегодня в небе облака высокие и редкие – скоро наступит оттепель.

День ангела сегодня отмечают:

Ксения, Оксана, Герасим, Тимофей, Иоанн, Павел, Агапий, Денис, Вавил, Вавил. Обязательно поздравьте виновников праздника!