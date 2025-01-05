Хрещенський Святвечір: що суворо заборонено робити 5 січня, народні прикмети

Історія церковного свята

Хрещенський Святвечір отримав свою назву тому, що відзначається напередодні Водохреща. Цей день є можливістю підготуватися до одного з найважливіших, двунадесятих свят.

Наступного дня відзначають важливі для християнства події, а саме хрещення Іваном Хрестителем в річці Йордан Христа. Вважається, що хрещення стало початком служіння Ісуса та його повчань християнської віри.

Хрещення Господнє має важливе значення, через що стало основою християнського обряду. Також Навечір'ям Богоявлення закінчуються Святки.

Традиції свята

Святвечір напередодні Хрещення був днем ретельної підготовки до Богоявлення, тож в цей день пращури прибирали в оселі та готували страви на святковий стіл. Роботу необхідно було завершити до початку темряви.

З появою першої зорі на небі сідають за стіл. В цей день дотримуються сурового посту, що символізував очищення. Серед пісних страв повинна бути кутя - з неї розпочинали вечерю, а після трапези виносили домашнім птахам.

Напередодні Водохреща у церквах та храмах відбуваються служби та Літургія. Хоча раніше воду освячували лише в свято Богоявлення, приблизно з XII століття водоосвячення проводять і у Водохресний Святвечір, після Літургії.

Освячена в Навечір'я Богоявлення вода має такі ж властивості, що й вода в день свята. Священну рідину не використовували в побуті, проте окроплювали нею оселю та близьких - для міцного здоров'я та захисту від нечистої сили.

В деяких регіонах України в Навечір'я Богоявлення щедрували, даруючи власникам оселі гілку ліщини, яка мала бути оберегом від зла. За щедрівку господарі насипали гостям в торби овес, який мав принести рясний врожай.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні ввечері гавкають собаки - цього року буде вдалою риболовля

Сьогодні гілля дерев гнеться від снігу - буде гарний врожай лісових ягід

5 січня вітер віє з півдня - літо буде з грозами

Якщо сьогодні на небі не видно зірок - наступної осені врожай грибів буде незначним

Напередодні Водохреща повний місяць - рівень води в річках навесні підвищиться

Що сьогодні не можна робити

Для того, щоб рік був вдалим, а родина була міцна та щаслива, напередодні Водохреща пращури дотримувалися не лише певних ритуалів, а й заборон. Наприклад, сьогодні не можна:

сваритися з близькими - піде злагода з родини

лаятися або брехати - це порушить гармонію в спілкуванні з оточенням на весь рік

виконувати важку роботу - попри прибирання та приготування їжі, великих справ в цей день уникали

святити воду зі злом в серці - вода втратить всі властивості

Крім цього, в Навечір'я Богоявлення предки намагалися не кликати голосно домашніх птахів - хтось в цей день міг легко навести пристріт.

У кого сьогодні іменини

5 січня день ангела у людей з такими іменами: Йосип, Григорій, Матвій, Лук'ян, Аполлінарія, Роман, Фома, Євгенія, Сергій, Тетяна.