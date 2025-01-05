Крещенский Святвечер: что строго запрещено делать 5 января, народные приметы

История церковного праздника

Крещенский Святвечер получил свое название потому, что отмечается накануне Крещения. Этот день является возможностью подготовиться к одному из важнейших, двунадесятых праздников.

На следующий день отмечают важные для христианства события, а именно крещение Иоанном Крестителем в реке Иордан Христа. Считается, что крещение стало началом служения Иисуса и его наставлений христианской веры.

Крещение Господне имеет важное значение, из-за чего стало основой христианского обряда. Также Навечерием Богоявления заканчиваются Святки.

Традиции праздника

Святвечер накануне Крещения был днем тщательной подготовки к Богоявлению, поэтому в этот день предки убирали в доме и готовили блюда на праздничный стол. Работу необходимо было завершить до начала темноты.

С появлением первой звезды на небе садятся за стол. В этот день придерживаются строгого поста, символизирующего очищение. Среди постных блюд должна быть кутья - с нее начинали ужин, а после трапезы выносили домашним птицам.

Накануне Крещения в церквях и храмах проходят службы и Литургия. Хотя раньше воду освящали только в праздник Богоявления, примерно с XII века водоосвящение проводят и в Крещенский Святвечер, после Литургии.

Освященная в Навечерие Богоявления вода имеет такие же свойства, что и вода в день праздника. Священную жидкость не использовали в быту, однако окропляли ею дом и близких - для крепкого здоровья и защиты от нечистой силы.

В некоторых регионах Украины в канун Богоявления щедровали, даря владельцам дома ветку орешника, которая должна была быть оберегом от зла. За щедривку хозяева насыпали гостям в сумки овес, который должен был принести обильный урожай.

Главные приметы этого дня

Если сегодня вечером лают собаки - в этом году будет удачной рыбалка

Сегодня ветви деревьев гнутся от снега - будет хороший урожай лесных ягод

5 января ветер дует с юга - лето будет с грозами

Если сегодня на небе не видно звезд - следующей осенью урожай грибов будет незначительным

Накануне Крещения полнолуние - уровень воды в реках весной повысится

Что сегодня нельзя делать

Для того, чтобы год был удачным, а семья была крепкая и счастливая, накануне Крещения предки придерживались не только определенных ритуалов, но и запретов. Например, сегодня нельзя:

ссориться с близкими - уйдет согласие из семьи

ругаться или врать - это нарушит гармонию в общении с окружающими на весь год

выполнять тяжелую работу - несмотря на уборку и приготовление пищи, больших дел в этот день избегали

святить воду со злом в сердце - вода потеряет все свойства

Кроме этого, в Навечерие Богоявления предки старались не звать громко домашних птиц - кто-то в этот день мог легко навести сглаз.

У кого сегодня именины

5 января день ангела у людей с такими именами: Иосиф, Григорий, Матвей, Лукьян, Аполлинария, Роман, Фома, Евгения, Сергей, Татьяна