Свято 5 січня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

Читайте у матеріалі Styler, що заборонено робити 3 січня, його прикмети, а також у кого іменини.

Що відомо про святе

Святий Феодул жив у Фессалоніках у III столітті, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань при імператорах Діоклетіані та Максиміліані. Юнак служив при церкві, і був читцем. Одного разу йому наснилося, як людина у світлому одязі вклала йому в руку якийсь предмет. Прокинувшись, він побачив гарний перстень із зображенням хреста.

За допомогою зображеного на персні знака святий зцілив багатьох хворих, а також обернув у християнську віру безліч язичників. Незважаючи на переслідування, він відкрито проповідував Євангеліє. Імператор Фессалонік пропонував юнакові повернутися до язичництва, але отримав відмову.

Святий Феодул (фото: wikimedia.org)

Наші пращури 5 січня обов'язково йшли до храму і молилися Богородиці. Люди намагалися закінчити всі справи до Різдва, бо вважалося, що тоді можна відігнати від дому злих духів. Для цього рясно годували свійських тварин, вичищали все подвір'я, займалися справами по господарству. Також 5 січня селяни пекли різну випічку, особливо пісну, та святкове печиво у вигляді різних тварин.

Головні прикмети цієї дати

Якщо сьогодні дме сильний вітер і сніг, у липні буде холодно і дощ;

5 січня вітряно, слід очікувати на хороший урожай;

кури неспокійно поводяться - до хуртовини;

5 січня хропе кінь – буде снігова буря.

Що не можна робити у цей день

У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка б'є, серйозно захворіє.

Небажано працювати з гострими предметами, наприклад, ножами, вилами або сокирами.

Вважалося, що якщо у цей день поранитись, то весь рік у хворобах проведеш.

Хто сьогодні святкує іменини

Давид, Павло, Наум, Федул, Ніфонт, Феодул, Феоктист, Онікій, Василь.