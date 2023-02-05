Свято 5 лютого: що не можна робити в цей особливий день

Історія свята

Святий Климент вів доброчесне благородне життя, за що дослужився до релігійної посади єпископа Анкірського. Проте в період гонінь на християн на Климента донесли. Климента відправили в Нікомідію до римського імператора Максиміана.

Дорогою туди до нього приєднався його учень Агафангел. Після смерті імператора Риму Агафангела усікли мечем. Святого Климента звільнили віряни та відвезли в храм, де він розповів людям, що найближчим часом гоніння на християн припиняться. Він також сказав, що скоро помре. Незабаром святого Климента вбили.

Ікона Святого Климента (фото: Вікіпедія)

Традиції 5 лютого

У цей день селяни відправлялися в комори, щоб перевірити, скільки до весни залишилося зерна. Комори також доводили до ладу, спорожнілі засіки - вимітали, за необхідності латали стіни та двері.

Переглядаючи запаси зерна, господар промовляв: "Агафонік-напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".

Господині на Агафія пекли пироги з куркою, які символізували родючість та сімейне щастя. Кожен член сім'ї повинен був з'їсти хоч шматочок, а залишки віддавали худобі.

Що не можна сьогодні робити

Не можна дивитися на зірки, які падають. Інакше можна накликати біду та навіть смерть.

Не можна скупитися, тому що потім самі будете потребувати цих речей.

Не варто лінуватися - чекатиме крах у всіх сферах життя.

Народні прикмети на Агафія-напівхлібника

Вранці кричить синиця - до морозу.

Качки та гуси в снігу купаються - до відлиги або хуртовини.

Багато снігу на Агафоніка - до хорошого урожаю хліба.

Морозний і сонячний день - до жаркого серпня.

Яскраво сонечко світить - до ранньої весни.

Білки по деревах скачуть - до відлиги.

По погоді першої половини дня визначали, яким буде січень у наступному році.

Хто святкує сьогодні іменини

5 лютого день ангела відзначають Агафангел, Геннадій, Євсевій, Климент, Мавсім (Максим), Павич, Саламано (Соломон), Федір, Феоктист.