UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 5 лютого: що не можна робити в цей особливий день

Яке сьогодні свято (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

5 лютого за церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Климента та його учня Агафангела. У народі свято відоме як день Агафія-напівхлібника. Сьогодні варто перевіряти запаси зерна та визначати, чи вистачить їх до весни.

В які заборони вірили наші предки та яких традицій дотримувалися - читайте нижче в матеріалі Styler.

Історія свята

Святий Климент вів доброчесне благородне життя, за що дослужився до релігійної посади єпископа Анкірського. Проте в період гонінь на християн на Климента донесли. Климента відправили в Нікомідію до римського імператора Максиміана.

Дорогою туди до нього приєднався його учень Агафангел. Після смерті імператора Риму Агафангела усікли мечем. Святого Климента звільнили віряни та відвезли в храм, де він розповів людям, що найближчим часом гоніння на християн припиняться. Він також сказав, що скоро помре. Незабаром святого Климента вбили.

Ікона Святого Климента (фото: Вікіпедія)

Традиції 5 лютого

У цей день селяни відправлялися в комори, щоб перевірити, скільки до весни залишилося зерна. Комори також доводили до ладу, спорожнілі засіки - вимітали, за необхідності латали стіни та двері.

Переглядаючи запаси зерна, господар промовляв: "Агафонік-напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".

Господині на Агафія пекли пироги з куркою, які символізували родючість та сімейне щастя. Кожен член сім'ї повинен був з'їсти хоч шматочок, а залишки віддавали худобі.

Що не можна сьогодні робити

  • Не можна дивитися на зірки, які падають. Інакше можна накликати біду та навіть смерть.
  • Не можна скупитися, тому що потім самі будете потребувати цих речей.
  • Не варто лінуватися - чекатиме крах у всіх сферах життя.

Народні прикмети на Агафія-напівхлібника

  • Вранці кричить синиця - до морозу.
  • Качки та гуси в снігу купаються - до відлиги або хуртовини.
  • Багато снігу на Агафоніка - до хорошого урожаю хліба.
  • Морозний і сонячний день - до жаркого серпня.
  • Яскраво сонечко світить - до ранньої весни.
  • Білки по деревах скачуть - до відлиги.
  • По погоді першої половини дня визначали, яким буде січень у наступному році.

Хто святкує сьогодні іменини

5 лютого день ангела відзначають Агафангел, Геннадій, Євсевій, Климент, Мавсім (Максим), Павич, Саламано (Соломон), Федір, Феоктист.

Раніше ми розповідали, чи накриють Україну морози на вихідних 4-5 лютого.

Читайте також, звідки з'явилася традиція цокатися келихами та як це робити правильно.

Читайте РБК-Україна в Google News
святасвята України