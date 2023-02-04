На Україну насувається холод з Арктики: коли чекати снігопадів і хуртовин

В Україну насувається холодна повітряна маса з Арктики. По всій території країни очікується значне похолодання, у деяких регіонах пройдуть снігопади й хуртовини.

Про те, коли чекати значного зниження температури та якою буде погода на вихідних 4-5 лютого, розповідаємо у матеріалі нижче.

Прогноз від Укргідрометцентру

На цих вихідних в Україні прогнозують часом невеликий сніг, в Криму з дощем. В західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний сніг та хуртовина. 4 лютого у західній, 5-6 лютого в південній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Температура в суботу вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 0-5° тепла, 5-6 лютого вночі 5-10° морозу, вдень 0-6° морозу, в Карпатах та на Закарпатті вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу.

Прогноз погоди на 4 лютого (скриншот)

Також синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на 4 лютого у чотирьох областях - Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Там пройде значний сніг, хуртовина. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Погода у Київській області буде морозною. Синоптики прогнозують невеликий сніг та хмарність з проясненнями. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі становитиме -1...6℃. Вдень на Київщині буде від -3℃ до +2℃. У Києві вночі термометри покажуть -3...5℃, а вдень буде близько 0℃. Вітер у столиці очікується північний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди від народного синоптика

В Україні найближчими днями очікується суттєва зміна погоди. За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, з 5 по 10 лютого до нашої країни надійде холодна повітряна маса Арктичного походження та ряд атмосферних фронтів, внаслідок чого повсюдно очікується суттєве похолодання.

Особливо холодно стане на заході та півночі України.

"У більшості областей 3-7 лютого пройдуть снігопади; на півдні, центрі України та у Карпатах - сильні снігопади, хуртовини, поривчастий вітер, подекуди ожеледь", - говорить народний синоптик у Facebook.

Водночас Щедрін наголосив, що така погода триватиме недовго.

Схема поширення циклону (фото: Facebook/Станіслав Щедрін)