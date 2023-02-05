Праздник 5 февраля: что нельзя делать в этот особенный день

История праздника

Святой Климент вел добродетельную благородную жизнь, за что дослужился до религиозной должности епископа Анкирского. Однако в период гонений на христиан на Климента было донесено. Климент был отправлен в Никомидию к римскому императору Максимиану.

По дороге туда к нему присоединился его ученик Агафангел. После смерти императора Рима Агафангела усекли мечом. Святого Климента освободили верующие и отвезли в храм, где он рассказал людям, что в ближайшее время преследования христиан прекратятся. Он также сказал, что скоро умрет. Вскоре святого Климента убили.

Икона Святого Климента (фото: Википедия)

Традиции 5 февраля

В этот день крестьяне отправлялись в амбары, чтобы проверить, сколько до весны осталось зерна. Кладовые также приводили в порядок, опустевшие закрома - выметали, при необходимости латали стены и двери.

Просматривая запасы зерна, хозяин говорил: "Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет".

Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек, а остатки отдавали скоту.

Что нельзя сегодня делать

Нельзя смотреть на падающие звезды. Иначе можно навлечь беду и даже смерть.

Нельзя жадничать, потому что потом сами будете нуждаться в этих вещах.

Не стоит лениться - будет ждать крах во всех сферах жизни.

Народные приметы на Агафия-полухлебника

Утром кричит синица - к морозу.

Утки и гуси в снегу купаются - к оттепели или метели.

Много снега на Агафоника - к хорошему урожаю хлеба.

Морозный и солнечный день - к жаркому августу.

Ярко солнышко светит - к ранней весне.

Белки по деревьям скачут - к оттепели.

По погоде в первой половине дня определяли, каким будет январь в следующем году.

Кто празднует сегодня именины

5 февраля день ангела отмечают Агафангел, Геннадий, Евсевий, Климент, Мавсим (Максим), Павлин, Саламано (Соломон), Федор, Феоктист.