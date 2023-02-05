Свято 5 лютого: що не можна робити в цей особливий день
5 лютого за церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Климента та його учня Агафангела. У народі свято відоме як день Агафія-напівхлібника. Сьогодні варто перевіряти запаси зерна та визначати, чи вистачить їх до весни.
В які заборони вірили наші предки та яких традицій дотримувалися - читайте нижче в матеріалі Styler.
Історія свята
Святий Климент вів доброчесне благородне життя, за що дослужився до релігійної посади єпископа Анкірського. Проте в період гонінь на християн на Климента донесли. Климента відправили в Нікомідію до римського імператора Максиміана.
Дорогою туди до нього приєднався його учень Агафангел. Після смерті імператора Риму Агафангела усікли мечем. Святого Климента звільнили віряни та відвезли в храм, де він розповів людям, що найближчим часом гоніння на християн припиняться. Він також сказав, що скоро помре. Незабаром святого Климента вбили.
Ікона Святого Климента (фото: Вікіпедія)
Традиції 5 лютого
У цей день селяни відправлялися в комори, щоб перевірити, скільки до весни залишилося зерна. Комори також доводили до ладу, спорожнілі засіки - вимітали, за необхідності латали стіни та двері.
Переглядаючи запаси зерна, господар промовляв: "Агафонік-напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".
Господині на Агафія пекли пироги з куркою, які символізували родючість та сімейне щастя. Кожен член сім'ї повинен був з'їсти хоч шматочок, а залишки віддавали худобі.
Що не можна сьогодні робити
- Не можна дивитися на зірки, які падають. Інакше можна накликати біду та навіть смерть.
- Не можна скупитися, тому що потім самі будете потребувати цих речей.
- Не варто лінуватися - чекатиме крах у всіх сферах життя.
Народні прикмети на Агафія-напівхлібника
- Вранці кричить синиця - до морозу.
- Качки та гуси в снігу купаються - до відлиги або хуртовини.
- Багато снігу на Агафоніка - до хорошого урожаю хліба.
- Морозний і сонячний день - до жаркого серпня.
- Яскраво сонечко світить - до ранньої весни.
- Білки по деревах скачуть - до відлиги.
- По погоді першої половини дня визначали, яким буде січень у наступному році.
Хто святкує сьогодні іменини
5 лютого день ангела відзначають Агафангел, Геннадій, Євсевій, Климент, Мавсім (Максим), Павич, Саламано (Соломон), Федір, Феоктист.
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