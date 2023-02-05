Праздник 5 февраля: что нельзя делать в этот особенный день
5 февраля по церковному календарю верующие чтят память святого Климента и его ученика Агафангела. В народе праздник известен как день Агафия-полухлебника. Сегодня следует проверять запасы зерна и определять, хватит ли их до весны.
В какие запреты верили наши предки и какие традиции придерживались - читайте ниже в материале Styler.
История праздника
Святой Климент вел добродетельную благородную жизнь, за что дослужился до религиозной должности епископа Анкирского. Однако в период гонений на христиан на Климента было донесено. Климент был отправлен в Никомидию к римскому императору Максимиану.
По дороге туда к нему присоединился его ученик Агафангел. После смерти императора Рима Агафангела усекли мечом. Святого Климента освободили верующие и отвезли в храм, где он рассказал людям, что в ближайшее время преследования христиан прекратятся. Он также сказал, что скоро умрет. Вскоре святого Климента убили.
Икона Святого Климента (фото: Википедия)
Традиции 5 февраля
В этот день крестьяне отправлялись в амбары, чтобы проверить, сколько до весны осталось зерна. Кладовые также приводили в порядок, опустевшие закрома - выметали, при необходимости латали стены и двери.
Просматривая запасы зерна, хозяин говорил: "Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет".
Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек, а остатки отдавали скоту.
Что нельзя сегодня делать
- Нельзя смотреть на падающие звезды. Иначе можно навлечь беду и даже смерть.
- Нельзя жадничать, потому что потом сами будете нуждаться в этих вещах.
- Не стоит лениться - будет ждать крах во всех сферах жизни.
Народные приметы на Агафия-полухлебника
- Утром кричит синица - к морозу.
- Утки и гуси в снегу купаются - к оттепели или метели.
- Много снега на Агафоника - к хорошему урожаю хлеба.
- Морозный и солнечный день - к жаркому августу.
- Ярко солнышко светит - к ранней весне.
- Белки по деревьям скачут - к оттепели.
- По погоде в первой половине дня определяли, каким будет январь в следующем году.
Кто празднует сегодня именины
5 февраля день ангела отмечают Агафангел, Геннадий, Евсевий, Климент, Мавсим (Максим), Павлин, Саламано (Соломон), Федор, Феоктист.
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