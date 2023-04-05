Свято 5 квітня: що краще не робити цього дня весни, у кого день ангела

Традиції цього дня

Никон Печерський, пам'ять якого відзначається у цей день, жив у 11 столітті. З 1078 по 1088 роки він був ігуменом Києво-Печерського монастиря, заснував церкву та монастир Пресвятої Богородиці. Він прославився як учений-літописець.

Також у цей день було заведено прибирати у будинку та у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах. Щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використали настій м'яти, яким мили столи, підлогу, лавки.

Головні прикмети цього дня

Теплий день, але вночі сталися заморозки – отже, у квітні буде хороша погода

Якщо у цей день пити м'ятний чай, то вся родина буде здоровою протягом року.

Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – отже, попереду очікується холодне літо

Якщо річкова хвиля йде проти течії – чекай погіршення погоди та опадів

Вночі 5 квітня видно ясне небо із зірками – вранці чекай на заморозки.

Що сьогодні не можна робити

Не можна ухилятися від роботи.

Не можна смітити та допускати безладдя.

Самому садити вербу у дворі власного будинку – на смерть.

Цього дня не можна розпочинати серйозних справ, оскільки успіху не буде.

Сьогодні не бажано шити, в'язати та прясти.

5 квітня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом. Привітайте їх із днем ангела.