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Свято 5 квітня: що краще не робити цього дня весни, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

5 квітня православні віруючі вшановують пам'ять святого Никона. Йому моляться та служать молебні.

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цього дня

Никон Печерський, пам'ять якого відзначається у цей день, жив у 11 столітті. З 1078 по 1088 роки він був ігуменом Києво-Печерського монастиря, заснував церкву та монастир Пресвятої Богородиці. Він прославився як учений-літописець.

Також у цей день було заведено прибирати у будинку та у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах. Щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використали настій м'яти, яким мили столи, підлогу, лавки.

Головні прикмети цього дня

  • Теплий день, але вночі сталися заморозки – отже, у квітні буде хороша погода
  • Якщо у цей день пити м'ятний чай, то вся родина буде здоровою протягом року.
  • Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – отже, попереду очікується холодне літо
  • Якщо річкова хвиля йде проти течії – чекай погіршення погоди та опадів
  • Вночі 5 квітня видно ясне небо із зірками – вранці чекай на заморозки.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна ухилятися від роботи.
  • Не можна смітити та допускати безладдя.
  • Самому садити вербу у дворі власного будинку – на смерть.
  • Цього дня не можна розпочинати серйозних справ, оскільки успіху не буде.
  • Сьогодні не бажано шити, в'язати та прясти.

5 квітня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом. Привітайте їх із днем ангела.

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