Свято 5 квітня: що краще не робити цього дня весни, у кого день ангела

5 квітня православні віруючі вшановують пам'ять святого Никона. Йому моляться та служать молебні.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Никон Печерський, пам'ять якого відзначається у цей день, жив у 11 столітті. З 1078 по 1088 роки він був ігуменом Києво-Печерського монастиря, заснував церкву та монастир Пресвятої Богородиці. Він прославився як учений-літописець.
Також у цей день було заведено прибирати у будинку та у дворі. Витрушували ліжка, прибирали сміття, міняли солому в матрацах. Щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використали настій м'яти, яким мили столи, підлогу, лавки.
5 квітня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом. Привітайте їх із днем ангела.
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