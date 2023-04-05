Праздник 5 апреля: что лучше не делать в этот день весны, у кого день ангела

5 апреля православные верующие чтят память святого Никона. Ему молятся и служат молебны.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Никон Печерский, память которого отмечается в этот день, жил в 11 веке. С 1078 по 1088 годы он был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Он прославился как ученый-летописец.
Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Чтобы выгнать из дома нечисть, 5 апреля использовали настой мяты, которым мыли столы, полы, лавки.
5 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Лидия, Никон, Пахом. Поздравьте их с днем ангела.
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