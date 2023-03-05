Свято 5 березня: що не можна робити та кого вітати з іменинами

Історія свята

З давніх-давен цього дня наші предки вшановували пам'ять преподобного Лева. Він був відомим своєю надзвичайною добротою та милосердям. Саме за ці якості Господь дав йому дар зцілення смертних.

Як розповідають легенди, за часів Лева жив також чарівник Іліодор, який відрікся від служіння Богу. Він став на бік чорної магії. Лев намагався допомогти Іліодору, але все було марно. Тоді він вирішив змусити його покаятися у своїх діях

Лев обв'язав Іліодора омофором, розпалив на площі багаття та увійшов до нього разом із чарівником. Вони стояли там, поки Іліодор повністю згорів. Сам Лев залишився неушкодженим.

Зараз мощі преподобного Лева зберігаються в церкві святителя Мартина Милостивого.

Що не можна сьогодні робити

Не починайте сьогодні нові справи.

Не давайте обіцянки, які не зможете виконати.

Не можна сваритися, лаятися і лихословити.

У що вірили наші предки 5 березня

Сьогодні розпочинали збір березового соку, адже саме в цей день берези нібито починали "плакати".

Серед інших цікавих традицій була купівля нового взуття. Предки вірили, що придбане саме 5 березня, воно буде добре та довго носитися.

Вважалося також, що сни в ніч проти 5 березня віщі. Однак їх потрібно було обережно трактувати, адже хвороба уві сні означала добре здоров'я, а розпухлі руки - багатство.

Народні прикмети 5 березня

Йде сніг - рік буде неврожайним.

Літають зграї ворон у небі - треба чекати на снігопад.

Йде сніг з дощем - скоро бурхливо розіллються ріки.

Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.

Якщо в цей день викинути старе взуття, то весь рік будете жити в достатку.

Хто святкує день ангела

5 березня свої іменини відзначають Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав.