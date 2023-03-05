Праздник 5 марта: что нельзя делать и кого поздравлять с именинами

История праздника

С давних времен в этот день наши предки чтили память преподобного Льва. Он был известен своей необычайной добротой и милосердием. Именно за эти качества Господь дал ему дар исцеления смертных.

Как рассказывают легенды, во времена Льва жил также волшебник Илиодор, отрекшийся от служения Богу. Он принял сторону черной магии. Лев пытался помочь Илиодору, но все было бесполезно. Тогда он решил заставить его покаяться в своих действиях

Лев обвязал Илиодора омофором, разжег на площади костер и вошел в него вместе с волшебником. Они стояли там, пока Илиодор полностью сгорел. Сам Лев остался невредимым.

Сейчас мощи преподобного Льва хранятся в церкви святителя Мартина Милостивого.

Что нельзя сегодня делать

Не начинайте сегодня новые дела.

Не давайте обещания, которые не сможете выполнить.

Нельзя ссориться, ругаться и злословить.

Во что верили наши предки 5 марта

Сегодня начинали сбор березового сока, ведь именно в этот день березы будто бы начинали "плакать".

Среди других интересных традиций была покупка новой обуви. Предки верили, что приобретенная именно 5 марта, она будет хорошо и долго носиться.

Считалось также, что сны в ночь на 5 марта вещие. Однако их нужно было осторожно трактовать, ведь болезнь во сне означала хорошее здоровье, а распухшие руки - богатство.

Народные приметы 5 марта

Идет снег - год будет неурожайным.

Летают стаи ворон в небе - надо ждать снегопада.

Идет снег с дождем - скоро бурно разольются реки.

Если в этот день человек заболел, то болезнь будет проходить долго.

Если в этот день выкинуть старую обувь, то весь год будете жить в достатке.

Кто празднует день ангела

5 марта свои именины отмечают Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.