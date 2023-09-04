Свято 4 вересня: що потрібно зробити цього дня і кого привітати з іменинами

Свята 4 вересня

4 вересня у церковному календарі – день вшанування ікони Божої Матері, так звану Неопалиму Купину. Згідно з церковними переказами, Бог з'явився Мойсеєві у вигляді тернового куща, охопленого полум'ям, яке його не палило.

Так Господь покликав пророка вивести з Ізраїлю до Єгипту свій народ. Неопалима Купина в християнстві символізує Богоматір, а саме непорочне її зачаття.

Ікона Божої Матері Неопалима Купина зображує Діву Марію з немовлям на руках, що міститься у восьмикінцевій зірці, утвореній своєю чергою двома чотирикутниками (зеленим – колір Купини) та червоним (полум'я).

Спочатку на іконі був зображений кущ з Богородицею, що горить, і стоячим поруч на колінах Мойсеєм.

Єпископ Вавила Антіохійський та його учні жили у III столітті, за часів правителя-язичника Декія, який хотів відновити язичницький культ. Якось він влаштував бенкет на честь язичницьких богів, а потім вирішив сходити до християнського храму.

На той час у храмі єпископ Вавила звершував літургію і не міг допустити туди язичника. Він перегородив шлях імператору. Декий йому цього не пробачив і наказав спалити храм, єпископа, його матір та трьох малолітніх учнів.

Головні прикмети цього дня

Якщо погода стоїть сира та похмура, то осінь очікується без дощів.

Якщо в лісі мурахи роблять великі купи, то зима буде морозною.

Велика кількість кущів горобини - до суворої зими.

Якщо у цей день ходити у гості, то можна привернути до себе нещастя.

Цього дня не можна подавати милостиню, людина, яка дала милостиню, може стати бідною.

Що не можна робити 4 вересня

Не можна в гості ходити - буде біда.

Не можна подавати жебракам, які просять милостиню.

З тієї ж причини не рекомендується позичати.

Не можна лаятись, сваритися, з'ясовувати стосунки, вступати в конфлікти,

Іменини відзначають власники таких імен:

Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іоан, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.