Свято 4 вересня: що потрібно зробити цього дня і кого привітати з іменинами
4 вересня християни вшановують ікону Божої Матері Неопалима Купина, а також пам'ять священномученика Вавили, його трьох учнів та матері.
Прикмети та заборони цього дня, а також кого потрібно привітати з днем ангела - читайте у матеріалі Styler.
Свята 4 вересня
4 вересня у церковному календарі – день вшанування ікони Божої Матері, так звану Неопалиму Купину. Згідно з церковними переказами, Бог з'явився Мойсеєві у вигляді тернового куща, охопленого полум'ям, яке його не палило.
Так Господь покликав пророка вивести з Ізраїлю до Єгипту свій народ. Неопалима Купина в християнстві символізує Богоматір, а саме непорочне її зачаття.
Ікона Божої Матері Неопалима Купина зображує Діву Марію з немовлям на руках, що міститься у восьмикінцевій зірці, утвореній своєю чергою двома чотирикутниками (зеленим – колір Купини) та червоним (полум'я).
Спочатку на іконі був зображений кущ з Богородицею, що горить, і стоячим поруч на колінах Мойсеєм.
Єпископ Вавила Антіохійський та його учні жили у III столітті, за часів правителя-язичника Декія, який хотів відновити язичницький культ. Якось він влаштував бенкет на честь язичницьких богів, а потім вирішив сходити до християнського храму.
На той час у храмі єпископ Вавила звершував літургію і не міг допустити туди язичника. Він перегородив шлях імператору. Декий йому цього не пробачив і наказав спалити храм, єпископа, його матір та трьох малолітніх учнів.
Головні прикмети цього дня
Якщо погода стоїть сира та похмура, то осінь очікується без дощів.
Якщо в лісі мурахи роблять великі купи, то зима буде морозною.
Велика кількість кущів горобини - до суворої зими.
Якщо у цей день ходити у гості, то можна привернути до себе нещастя.
Цього дня не можна подавати милостиню, людина, яка дала милостиню, може стати бідною.
Що не можна робити 4 вересня
Не можна в гості ходити - буде біда.
Не можна подавати жебракам, які просять милостиню.
З тієї ж причини не рекомендується позичати.
Не можна лаятись, сваритися, з'ясовувати стосунки, вступати в конфлікти,
Іменини відзначають власники таких імен:
Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іоан, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.
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