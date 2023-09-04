Праздник 4 сентября: что нужно сделать в этот день и кого поздравить с именинами

4 сентября христиане почитают икону Божьей Матери Неопалимая Купина, а также память священномученика Вавилы, его трех учеников и матери.

Приметы и запреты этого дня, а также кого нужно поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.

Праздники 4 сентября

4 сентября в церковном календаре – день чествования иконы Божьей матери, так называемую Неопалимую Купину. Согласно церковным преданиям Бог явился Моисею в виде тернового куста, охваченного пламенем, которое его не жгло.

Так Господь призвал пророка вывести из Израиля в Египет свой народ. Неопалимая Купина в христианстве символизирует Богоматерь, а самое непорочное Ее зачатие.

Икона Божией Матери Неопалимая Купина изображает Деву Марию с младенцем на руках, которая заключена в восьмиконечную звезду, образованную в свою очередь двумя четырехугольниками (зеленым - цвет Купины) и красным (пламя).

Изначально на иконе был изображен горящий куст с Богородицей и стоящим рядом на коленях Моисеем.

Епископ Вавила Антиохийский и его ученики жили в III веке, во времена правителя-язычника Декия, который хотел восстановить языческий культ. Как-то он устроил пир в честь языческих богов, а потом решил сходить в христианский храм.

В то время в храме епископ Вавила совершал литургию и не мог допустить туда язычника. Он преградил путь императору. Декий ему этого не простил и приказал сжечь храм, епископа, его мать и трех малолетних учеников.

Главные приметы этого дня

Если погода стоит сырая и пасмурная, то осень ожидается без дождей.

Если в лесу муравьи делают крупные кучи, значит, зима будет морозной.

Большое количество кустов рябины — к суровой зиме.

Если в этот день посещать гостей, то можно привлечь к себе несчастье.

В этот день нельзя подавать милостыню, человек, сделавший подаяние, может стать бедным.

Что нельзя делать 4 сентября

Нельзя в гости ходить - будет беда.

Нельзя подавать нищим, просящим милостыню.

По той же причине не рекомендуется давать в долг.

Нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты,

Именины отмечают владельцы таких имен:

Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.