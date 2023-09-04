Праздник 4 сентября: что нужно сделать в этот день и кого поздравить с именинами
4 сентября христиане почитают икону Божьей Матери Неопалимая Купина, а также память священномученика Вавилы, его трех учеников и матери.
Приметы и запреты этого дня, а также кого нужно поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.
Праздники 4 сентября
4 сентября в церковном календаре – день чествования иконы Божьей матери, так называемую Неопалимую Купину. Согласно церковным преданиям Бог явился Моисею в виде тернового куста, охваченного пламенем, которое его не жгло.
Так Господь призвал пророка вывести из Израиля в Египет свой народ. Неопалимая Купина в христианстве символизирует Богоматерь, а самое непорочное Ее зачатие.
Икона Божией Матери Неопалимая Купина изображает Деву Марию с младенцем на руках, которая заключена в восьмиконечную звезду, образованную в свою очередь двумя четырехугольниками (зеленым - цвет Купины) и красным (пламя).
Изначально на иконе был изображен горящий куст с Богородицей и стоящим рядом на коленях Моисеем.
Епископ Вавила Антиохийский и его ученики жили в III веке, во времена правителя-язычника Декия, который хотел восстановить языческий культ. Как-то он устроил пир в честь языческих богов, а потом решил сходить в христианский храм.
В то время в храме епископ Вавила совершал литургию и не мог допустить туда язычника. Он преградил путь императору. Декий ему этого не простил и приказал сжечь храм, епископа, его мать и трех малолетних учеников.
Главные приметы этого дня
Если погода стоит сырая и пасмурная, то осень ожидается без дождей.
Если в лесу муравьи делают крупные кучи, значит, зима будет морозной.
Большое количество кустов рябины — к суровой зиме.
Если в этот день посещать гостей, то можно привлечь к себе несчастье.
В этот день нельзя подавать милостыню, человек, сделавший подаяние, может стать бедным.
Что нельзя делать 4 сентября
Нельзя в гости ходить - будет беда.
Нельзя подавать нищим, просящим милостыню.
По той же причине не рекомендуется давать в долг.
Нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты,
Именины отмечают владельцы таких имен:
Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.
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