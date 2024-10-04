Свято 4 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Єротей народився в Афінах, коли християнство лише починало проникати в Грецію. Він здобув хорошу освіту, яка дала йому ґрунтовні знання з релігії та філософії, що було поширено серед освічених людей того часу.

Згодом Єротей став єпископом Афін і активно проповідував християнство серед місцевого населення. Його діяльність супроводжувалася багатьма чудесами, що принесло йому велику повагу та авторитет серед вірян.

Коли імператор Діоклетіан почав переслідування християн, Єротея заарештували за поширення віри, яка суперечила римським традиціям. Під час допитів він зазнав жорстоких тортур, але залишився вірним своїм переконанням.

Мученицька смерть Єротея, хоч і має кілька варіантів у різних джерелах, ймовірно, трапилася у IV столітті. Його стійка віра в Бога надихнула багатьох, а постать святого Єротея стала символом відданості в тяжкі часи гонінь і випробувань для християн.

Єрофій Атенський, Стамбул (зображення: вікіпедія)

Святий Франциск народився в Асижі, Італія, у 1181 році в родині заможного торговця. У молодості він проводив розкішне життя, займався торгівлею, також прагнув слави і брав участь у військових походах, включаючи війну з Перуджею.

Повернувшись додому після полону і хвороби, переживши глибоке духовне пробудження, Франциск почав переосмислювати своє життя. Одного разу, молячись у церкві святого Дам’яна, він почув голос, який наказував відновити цю церкву. Це стало відправною точкою нового шляху.

Франциск був відомий своєю любов’ю до природи й усього живого, називаючи сонце, місяць і тварин своїми братами та сестрами. У 1209 році він і його послідовники отримали затвердження на своє служіння від Папи Іннокентія III, і орден почав швидко зростати.

Помер Франциск у 1226 році та був похований у базиліці святого Франциска в Ассізі. У 1228 році його канонізував Папа Григорій IX.

Франциск Ассизький (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 4 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Згадувати про погане

Ходити у поле чи до лісу.

Дівчатам у цей день слід уникати спілкування з незнайомцями, оскільки це може принести негаразди. До того ж особливо небезпечно впускати додому сторонніх людей, адже вірили, що сьогодні разом із гостями до оселі потрапляють злі духи.

За народними повір'ями, в цей час лісовики та інша нечисть ховаються від холодів, що наступають, до самої весни. Щоб захистити свою домівку від можливого вторгнення злих сил або духів, люди розвішували часник по всьому будинку.

Народні прикмети і традиції цього дня

Від самого ранку червоний схід сонця - буде вітряно

Пожовкла лише верхівка берези - до ранньої весни

Сильний вітер - варто очікувати на сувору зиму

Небо затягнене хмарами - до похмурого жовтня

Ввечері стало тепліше - взимку випаде багато снігу.

Вважається, що відсьогодні осінь починає плавно переходити в зиму. Тому, за старими традиціями, у цей день заведено діставати з шафи зимовий одяг, навіть якщо на вулиці ще тепло. Здавна українці вірили, що це здатне налякати справжню зиму та відстрочити прихід морозів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: