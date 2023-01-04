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Свято 4 січня: що треба сьогодні зробити, щоб привабити удачу

Яке сьогодні свято (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

4 січня православна церква згадує святу Анастасію, яку в народі називають Узорешітельницею. Її вважають покровителькою вагітних жінок, тому в цей день важливо молитися, щоб майбутні пологи добре пройшли.

Які в цей день існують традиції та заборони - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Історія свята

4 січня православна церква вшановує пам'ять святої Анастасії. Вона народилася в Римі сім’ї язичника. Коли мати померла, батько віддав Анастасію заміж за багатія. Той був антихристом, тому шлюб був дуже непростим для Анастасії. Вона не хотіла мати з ним дітей, тому вигадала, що хворіє на невиліковну недугу. Так дівчина зберегла цнотливість.

Вона часто допомагала тим, хто цього потребував. І за вміння втішати отримала своє прізвисько Пусторозрішниця. Чоловік катував свою дружину. Він хотів вбити її, щоб отримати спадщину. Проте сам помер раніше, а своє майно роздала нужденним.

Пізніше імператор не злюбив і наказав спалити. Її прив'язали до стовпа і підпалили гілляччя. Коли вогонь доторкнувся ніг великомучениці, її душа спочила з миром.

Ікона святої мучениці Анастасії (фото: commons.wikimedia.org)

Традиції 4 січня

Оскільки Анастасія є покровителькою породіль, жінки молилися їй, щоб майбутні пологи пройшли з легкістю. Також було заведено просити в Анастасії добробуту та щастя для старших дітей. Також вона допомагає захистити від хвороб і є захисницею всіх невинно засуджених.

На додачу жінки та дівчата вишивали особливі рушники, які мали стати надійними оберегами для матері та дитини. Цим рушником бабка-повитуха згодом витирала піт з чола жінки, яка народжує.

До того ж 4 січня християни продовжували готуватися до Різдва, а тому для столу різали свиней. Найпопулярнішою стравою у наших предків вважалася свиняча ковбаса.

4 січня предки починали активніше готуватися до Різдва (фото: litgazeta.com.ua)

Що сьогодні не можна робити

  • Вагітним жінкам заборонялося шити.
  • Забороняється ходити по кімнаті босоніж - можна накликати біду своєму родичеві.
  • У цей день не можна бити тварин - у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
  • На Анастасію не можна проколювати вуха - вони довго гоїтимуться.

Народні прикмети 4 січня

  • Погода 4 січня віщує погоду в жовтні.
  • Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.
  • Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.
  • Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства.

Хто святкує іменини

4 січня день ангела відзначають Анастасія, Дмитро, Іраклій та Федір.

Раніше ми розповідали, які дати в січні будуть сприятливими, а які - ні.

Читайте також, як у 2023 році назвати дитину, щоб прищепити їй хорошу долю.

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