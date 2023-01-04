Праздник 4 января: что нужно сегодня сделать, чтобы привлечь удачу

История праздника

4 января православная церковь чтит память святой Анастасии. Она родилась в Риме в семье язычника. Когда мать умерла, отец отдал Анастасию замуж за богача. Он был антихристом, поэтому брак был очень непростым для Анастасии. Она не хотела иметь с ним детей, поэтому придумала, что болеет неизлечимым недугом. Так девушка сохранила целомудрие.

Она часто помогала тем, кто в этом нуждался. И за умение утешать получила свое прозвище Пусторешительница. Муж пытал свою жену. Он хотел убить его, чтобы получить наследство. Однако сам умер раньше, а свое имущество раздала нуждающимся.

Позже император не влюбился и приказал сжечь. Ее привязали к столбу и подожгли ветки. Когда огонь прикоснулся к ногам великомученицы, ее душа почила с миром.

Икона святой мученицы Анастасии (фото: commons.wikimedia.org)

Традиции 4 января

Поскольку Анастасия является покровительницей рожениц, женщины молились ей, чтобы будущие роды прошли с легкостью. Также было принято просить у Анастасии благополучия и счастья для старших детей. Также она помогает оградить от болезней и является защитницей всех невинно осужденных.

Вдобавок женщины и девушки вышивали особые полотенца, которые должны стать надежными оберегами для матери и ребенка. Этим полотенцем повивальная бабка впоследствии вытирала пот со лба рожающей женщины.

К тому же 4 января христиане продолжали готовиться к Рождеству, поэтому для стола резали свиней. Самым популярным блюдом у наших предков считалась свиная колбаса.

4 января предки начинали активнее готовиться к Рождеству (фото: litgazeta.com.ua)

Что сегодня нельзя делать

Беременным женщинам запрещалось шить.

Запрещается ходить по комнате босиком - можно навлечь беду своему родственнику.

В этот день нельзя бить животных - у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

На Анастасию нельзя прокалывать уши - они будут долго заживать.

Народные приметы 4 января

Погода 4 января предвещает погоду в октябре.

Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.

Если в День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.

Если в реке стало меньше воды, значит год будет неблагоприятным для рыболовства.

Кто празднует именины

4 января день ангела отмечают Анастасия, Дмитрий, Ираклий и Федор.