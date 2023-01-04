Праздник 4 января: что нужно сегодня сделать, чтобы привлечь удачу

4 января православная церковь вспоминает святую Анастасию, которую в народе называют Узорешительницей. Ее считают покровительницей беременных женщин, потому в этот день важно молиться, чтобы будущие роды хорошо прошли.
Какие в этот день существуют традиции и запреты - подробнее читайте в материале Styler.
4 января православная церковь чтит память святой Анастасии. Она родилась в Риме в семье язычника. Когда мать умерла, отец отдал Анастасию замуж за богача. Он был антихристом, поэтому брак был очень непростым для Анастасии. Она не хотела иметь с ним детей, поэтому придумала, что болеет неизлечимым недугом. Так девушка сохранила целомудрие.
Она часто помогала тем, кто в этом нуждался. И за умение утешать получила свое прозвище Пусторешительница. Муж пытал свою жену. Он хотел убить его, чтобы получить наследство. Однако сам умер раньше, а свое имущество раздала нуждающимся.
Позже император не влюбился и приказал сжечь. Ее привязали к столбу и подожгли ветки. Когда огонь прикоснулся к ногам великомученицы, ее душа почила с миром.
Икона святой мученицы Анастасии (фото: commons.wikimedia.org)
Поскольку Анастасия является покровительницей рожениц, женщины молились ей, чтобы будущие роды прошли с легкостью. Также было принято просить у Анастасии благополучия и счастья для старших детей. Также она помогает оградить от болезней и является защитницей всех невинно осужденных.
Вдобавок женщины и девушки вышивали особые полотенца, которые должны стать надежными оберегами для матери и ребенка. Этим полотенцем повивальная бабка впоследствии вытирала пот со лба рожающей женщины.
К тому же 4 января христиане продолжали готовиться к Рождеству, поэтому для стола резали свиней. Самым популярным блюдом у наших предков считалась свиная колбаса.
4 января предки начинали активнее готовиться к Рождеству (фото: litgazeta.com.ua)
4 января день ангела отмечают Анастасия, Дмитрий, Ираклий и Федор.
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