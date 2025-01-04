Свято 4 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Субота 4 січня - субота перед Богоявленням. Крім цього, сьогодні за новим календарем - собор 70 святих апостолів. За старим календарем 4 січня вшановують великомученицю Анастасію.
Про те, яке свято 4 січня в церковному календарі, а також про його історію, головні заборони та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Собор 70 апостолів отримав свою назву через те, що 4 січня всіх апостолів вшановують разом, що символізує однакову важливість для православної церкви діянь кожного. А протягом року кожного апостола згадують окремо.
Серед апостолів, яких вшановують сьогодні - Яків, брат Господній, євангелісти Лука та Марк, Филимон, Архип, Трофим, проповідник Феоктист та інші. Ці послідовники, відповідно історіям з Євангелія, були прикликані Ісусом після Преображення.
На відміну від перших дванадцяти учнів Христа, апостоли, яких згадують сьогодні, почали проповідувати Євангеліє після Зішестя Святого Духа. Святі вирушили в різні країни, багато хто з них загинув мученицькою смертю через гоніння християн, декого ув'язнили.
Предки були переконані, що певна діяльність може відвернути щастя, натомість прикликавши хвороби - тому деяких справ намагалися уникати. Наприклад, сьогодні не можна робити:
За новим стилем, 4 січня день ангела у власників таких імен: Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст.
А за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Федір, Теодор, Анастасія, Дмитро.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.