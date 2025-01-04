Свято 4 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Історія церковного свята

Собор 70 апостолів отримав свою назву через те, що 4 січня всіх апостолів вшановують разом, що символізує однакову важливість для православної церкви діянь кожного. А протягом року кожного апостола згадують окремо.

Серед апостолів, яких вшановують сьогодні - Яків, брат Господній, євангелісти Лука та Марк, Филимон, Архип, Трофим, проповідник Феоктист та інші. Ці послідовники, відповідно історіям з Євангелія, були прикликані Ісусом після Преображення.

На відміну від перших дванадцяти учнів Христа, апостоли, яких згадують сьогодні, почали проповідувати Євангеліє після Зішестя Святого Духа. Святі вирушили в різні країни, багато хто з них загинув мученицькою смертю через гоніння християн, декого ув'язнили.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні мороз - весна буде холодною

4 січня туман вранці - до врожаю ярових культур

Чисте небо та повний місяць цього дня - до підняття рівня води в річках

Сьогодні на небі видно зорі - погода буде сонячна, але морозна

Ввечері 4 січня зорі червоні - до вітряної погоди

Що сьогодні не можна робити

Предки були переконані, що певна діяльність може відвернути щастя, натомість прикликавши хвороби - тому деяких справ намагалися уникати. Наприклад, сьогодні не можна робити:

підслуховувати або підглядати

розповідати свої плани та цілі

змінювати діяльність

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 4 січня день ангела у власників таких імен: Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст.

А за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Федір, Теодор, Анастасія, Дмитро.