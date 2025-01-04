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Праздник 4 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой праздник 4 января в церковном календаре (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Суббота 4 января - суббота перед Богоявлением. Кроме этого, сегодня по новому календарю - собор 70 святых апостолов. По старому календарю 4 января почитают великомученицу Анастасию.

О том, какой праздник 4 января в церковном календаре, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Собор 70 апостолов получил свое название из-за того, что 4 января всех апостолов почитают вместе, что символизирует одинаковую важность для православной церкви деяний каждого. А в течение года каждого апостола вспоминают отдельно.

Среди апостолов, которых почитают сегодня - Иаков, брат Господень, евангелисты Лука и Марк, Филимон, Архип, Трофим, проповедник Феоктист и другие. Эти последователи, согласно историям из Евангелия, были призваны Иисусом после Преображения.

В отличие от первых двенадцати учеников Христа, апостолы, которых вспоминают сегодня, начали проповедовать Евангелие после Сошествия Святого Духа. Святые отправились в разные страны, многие из них погибли мученической смертью из-за гонений христиан, некоторых посадили в тюрьму.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня мороз - весна будет холодной
  • 4 января туман утром - к урожаю яровых культур
  • Чистое небо и полная луна в этот день - к поднятию уровня воды в реках
  • Сегодня на небе видны звезды - погода будет солнечная, но морозная
  • Вечером 4 января звезды красные - к ветреной погоде

Что сегодня нельзя делать

Предки были убеждены, что определенная деятельность может отвлечь счастье, зато призвав болезни - поэтому некоторых дел старались избегать. Например, сегодня нельзя делать:

  • подслушивать или подглядывать
  • рассказывать свои планы и цели
  • менять деятельность

У кого сегодня именины

По новому стилю, 4 января день ангела у обладателей таких имен: Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иосиф, Марк, Николай, Трофим, Александр, Яков, Артем, Остап, Павел, Родион, Прохор, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст.

А по старому стилю сегодня именины отмечают: Федор, Теодор, Анастасия, Дмитрий.

Недавно мы рассказывали о том, какие праздники будут в январе по новому и старому календарю.

А также писали, на каких пляжах на Крещение будут дежурить спасатели.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

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