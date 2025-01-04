Праздник 4 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

Собор 70 апостолов получил свое название из-за того, что 4 января всех апостолов почитают вместе, что символизирует одинаковую важность для православной церкви деяний каждого. А в течение года каждого апостола вспоминают отдельно.

Среди апостолов, которых почитают сегодня - Иаков, брат Господень, евангелисты Лука и Марк, Филимон, Архип, Трофим, проповедник Феоктист и другие. Эти последователи, согласно историям из Евангелия, были призваны Иисусом после Преображения.

В отличие от первых двенадцати учеников Христа, апостолы, которых вспоминают сегодня, начали проповедовать Евангелие после Сошествия Святого Духа. Святые отправились в разные страны, многие из них погибли мученической смертью из-за гонений христиан, некоторых посадили в тюрьму.

Главные приметы этого дня

Если сегодня мороз - весна будет холодной

4 января туман утром - к урожаю яровых культур

Чистое небо и полная луна в этот день - к поднятию уровня воды в реках

Сегодня на небе видны звезды - погода будет солнечная, но морозная

Вечером 4 января звезды красные - к ветреной погоде

Что сегодня нельзя делать

Предки были убеждены, что определенная деятельность может отвлечь счастье, зато призвав болезни - поэтому некоторых дел старались избегать. Например, сегодня нельзя делать:

подслушивать или подглядывать

рассказывать свои планы и цели

менять деятельность

У кого сегодня именины

По новому стилю, 4 января день ангела у обладателей таких имен: Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иосиф, Марк, Николай, Трофим, Александр, Яков, Артем, Остап, Павел, Родион, Прохор, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст.

А по старому стилю сегодня именины отмечают: Федор, Теодор, Анастасия, Дмитрий.