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Свято 4 січня: що категорично не можна робити, кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

4 січня православні в Україні вшановують пам'ять преподобного Феоктиста. У народному календарі дата називається Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічник.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Феоктист був фундатором обителі в Сицилії і став там ігуменом. У його монастирі знайшли притулок чимало ченців, які втекли від переслідувань іконоборцями. Помер святий приблизно 800 року.

Дівчата цього дня ворожать на долю і нареченого. Святки вже добігають кінця.

Люди думали, що злі сили цієї дати приходять на землю, щоб наробити більше бід. Щоб прогнати біса, один із чоловіків у селі одягав вивернуту шубу. Потім у селі палили велике багаття і перестрибували через нього.

Що не можна робити 4 січня

  • Цього дня нікому не можна міняти роботу.
  • Сьогодні забороняється підглядати та підслуховувати.
  • Також сьогодні не можна розповідати про свої плани підряд, зберігайте тишу.

Головні прикмети цього дня

  • Чисте небо та повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.
  • Слабка потяг у печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.
  • Вранці туман – до врожаю ярих.
  • Якщо небо зоряне та ясне – буде сонце та мороз.
  • Червона зоря віщує вітряну погоду.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

День ангела сьогодні відзначають володарі таких імен: Олександр, Артемій, Опанас, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан.

 

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