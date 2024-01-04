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Праздник 4 января: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

4 января православные в Украине чтят память преподобного Феоктиста. В народном календаре дата называется Феоктистов день, Зосима, Зосима-пасечник.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Феоктист был основателем обители  в Сицилии и стал там игуменом. В его монастыре нашли приют немало монахов, бежавших от преследований иконоборцами. Скончался святой примерно в 800 году.

Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.

Люди думали, что злые силы в эту дату приходят на землю, чтобы натворить побольше бед. Чтобы прогнать черта, один из мужчин в селе надевал вывернутую шубу. Затем в деревне жгли большой костер и перепрыгивали через него.

Что нельзя делать 4 января

  • В этот день никому нельзя менять работу.
  • Сегодня запрещается подглядывать и подслушивать.
  • Также сегодня нельзя рассказывать о своих планах всем подряд, сохраняйте тишину.

Главные приметы этого дня

  • Чистое небо и полная луна у Феоктистов день – к сильному наводнению.
  • Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.
  • Утром туман – к урожаю яровых.
  • Если небо звездное и ясное – будет солнце и мороз.
  • Алая заря предвещает ветреную погоду.
  • Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.

День ангела сегодня отмечают обладатели таких имен: Александр, Артемий, Афанасий, Денис, Марк, Павел, Яков, Степан.

 

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