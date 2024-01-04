Праздник 4 января: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Традиции этого дня

Феоктист был основателем обители в Сицилии и стал там игуменом. В его монастыре нашли приют немало монахов, бежавших от преследований иконоборцами. Скончался святой примерно в 800 году.

Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.

Люди думали, что злые силы в эту дату приходят на землю, чтобы натворить побольше бед. Чтобы прогнать черта, один из мужчин в селе надевал вывернутую шубу. Затем в деревне жгли большой костер и перепрыгивали через него.

Что нельзя делать 4 января

В этот день никому нельзя менять работу.

Сегодня запрещается подглядывать и подслушивать.

Также сегодня нельзя рассказывать о своих планах всем подряд, сохраняйте тишину.

Главные приметы этого дня

Чистое небо и полная луна у Феоктистов день – к сильному наводнению.

Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.

Утром туман – к урожаю яровых.

Если небо звездное и ясное – будет солнце и мороз.

Алая заря предвещает ветреную погоду.

Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.

День ангела сегодня отмечают обладатели таких имен: Александр, Артемий, Афанасий, Денис, Марк, Павел, Яков, Степан.