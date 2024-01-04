Свято 4 січня: що категорично не можна робити, кого привітати з днем ангела

4 січня православні в Україні вшановують пам'ять преподобного Феоктиста. У народному календарі дата називається Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічник.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Феоктист був фундатором обителі в Сицилії і став там ігуменом. У його монастирі знайшли притулок чимало ченців, які втекли від переслідувань іконоборцями. Помер святий приблизно 800 року.

Дівчата цього дня ворожать на долю і нареченого. Святки вже добігають кінця.

Люди думали, що злі сили цієї дати приходять на землю, щоб наробити більше бід. Щоб прогнати біса, один із чоловіків у селі одягав вивернуту шубу. Потім у селі палили велике багаття і перестрибували через нього.

Що не можна робити 4 січня

Цього дня нікому не можна міняти роботу.

Сьогодні забороняється підглядати та підслуховувати.

Також сьогодні не можна розповідати про свої плани підряд, зберігайте тишу.

Головні прикмети цього дня

Чисте небо та повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.

Слабка потяг у печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.

Вранці туман – до врожаю ярих.

Якщо небо зоряне та ясне – буде сонце та мороз.

Червона зоря віщує вітряну погоду.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

День ангела сьогодні відзначають володарі таких імен: Олександр, Артемій, Опанас, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан.