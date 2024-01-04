Свято 4 січня: що категорично не можна робити, кого привітати з днем ангела
4 січня православні в Україні вшановують пам'ять преподобного Феоктиста. У народному календарі дата називається Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічник.
Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
Феоктист був фундатором обителі в Сицилії і став там ігуменом. У його монастирі знайшли притулок чимало ченців, які втекли від переслідувань іконоборцями. Помер святий приблизно 800 року.
Дівчата цього дня ворожать на долю і нареченого. Святки вже добігають кінця.
Люди думали, що злі сили цієї дати приходять на землю, щоб наробити більше бід. Щоб прогнати біса, один із чоловіків у селі одягав вивернуту шубу. Потім у селі палили велике багаття і перестрибували через нього.
Що не можна робити 4 січня
- Цього дня нікому не можна міняти роботу.
- Сьогодні забороняється підглядати та підслуховувати.
- Також сьогодні не можна розповідати про свої плани підряд, зберігайте тишу.
Головні прикмети цього дня
- Чисте небо та повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.
- Слабка потяг у печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.
- Вранці туман – до врожаю ярих.
- Якщо небо зоряне та ясне – буде сонце та мороз.
- Червона зоря віщує вітряну погоду.
- Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
День ангела сьогодні відзначають володарі таких імен: Олександр, Артемій, Опанас, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан.
До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік .
Раніше ми писали, що в Україні мають намір встановити незвичайне свято.