Праздник 4 января: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела
4 января православные в Украине чтят память преподобного Феоктиста. В народном календаре дата называется Феоктистов день, Зосима, Зосима-пасечник.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Феоктист был основателем обители в Сицилии и стал там игуменом. В его монастыре нашли приют немало монахов, бежавших от преследований иконоборцами. Скончался святой примерно в 800 году.
Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.
Люди думали, что злые силы в эту дату приходят на землю, чтобы натворить побольше бед. Чтобы прогнать черта, один из мужчин в селе надевал вывернутую шубу. Затем в деревне жгли большой костер и перепрыгивали через него.
Что нельзя делать 4 января
- В этот день никому нельзя менять работу.
- Сегодня запрещается подглядывать и подслушивать.
- Также сегодня нельзя рассказывать о своих планах всем подряд, сохраняйте тишину.
Главные приметы этого дня
- Чистое небо и полная луна у Феоктистов день – к сильному наводнению.
- Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.
- Утром туман – к урожаю яровых.
- Если небо звездное и ясное – будет солнце и мороз.
- Алая заря предвещает ветреную погоду.
- Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.
День ангела сегодня отмечают обладатели таких имен: Александр, Артемий, Афанасий, Денис, Марк, Павел, Яков, Степан.
Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.
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