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Свято 4 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

4 лютого православні віруючі вшановують пам'ять апостола Тимофія. Він був одним із учнів Христа.

Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.

Що відомо про святого Тимофія

Святий апостол Тимофій жив у I столітті і походив із Лікаонського міста Лістри у Малій Азії. Він повірив у Христа, коли на його очах апостол Павло вилікував людину, яка кульгала від народження. Тимофій став учнем Павла та його супутником під час мандрівок із проповіддю.

Апостол Павло любив святого Тимофія і називав його у Посланнях своїм коханим сином, з вдячністю згадуючи його вірність та відданість.

І перед стратою в Римі Павло викликав до себе вірного учня та друга апостола Тимофія на останнє побачення.

Помер Тимофій мученицькою смертю. Язичники Ефесу влаштували свято шанування своїх богів і носили ідолів на руках містом. Апостол, прагнучи обдурити їх, почав вести бесіди з учасниками гулянь, закликаючи їх одуматися. Однак язичники, що озлобилися від цього, кинулися на нього і побили. Потім Тимофія волоком протягли всім містом і забили камінням.

У народі свято прозвали Тимофієм Півзимником, тож по погоді у цей день визначали, яким буде залишок зими.

Великим успіхом у цей день вважалося побачити сон. Вважалося, що все, що насниться у Тимофіїв день, обов'язково здійсниться.

Головні прикмети цього дня

  • Завірюха на вулиці - така погода буде ще кілька днів;
  • Морозні візерунки на вікнах розташовані кінчиками нагору - морози не відступлять;
  • Чисте небо без хмар - до ранньої весни.

Що не можна робити у день Тимофія

  • У цей день не можна байдикувати, особливо в тому, що стосується роботи по дому. Тільки сміття краще не виносити – буде нещастя
  • Не можна вирушати в далеку дорогу – буде нещастя.

День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків. Привітайте цих людей!

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.

Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.

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