Праздник 4 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела

Что известно о святом Тимофее

Святой апостол Тимофей жил в I веке и происходил из Ликаонского города Листры в Малой Азии. Он поверил в Христа, когда на его глазах апостол Павел излечил человека, хромавшего с рождения. Тимофей стал учеником Павла и его спутником во время странствий с проповедью.

Апостол Павел любил святого Тимофея и называл его в Посланиях своим возлюбленным сыном, с благодарностью вспоминая его верность и преданность.

И перед своей казнью в Риме Павел вызвал к себе верного ученика и друга апостола Тимофея на последнее свидание.

Умер Тимофей мученической смертью. Язычники Ефеса устроили праздник почитания своих богов и носили идолов на руках по городу. Апостол, стремясь образумить их, принялся вести беседы с участниками гуляний, призывая их одуматься. Однако озлобившиеся от этого язычники бросились на него и избили. Затем Тимофея волоком протащили по всему городу и забили камнями.

В народе праздник прозвали Тимофеем Полузимником, поэтому по погоде в этот день определяли, каким будет остаток зимы.

Большой удачей в этот день считалось увидеть сон. Считалось, что все, что приснится в Тимофеев день, обязательно сбудется.

Главные приметы этого дня

Метель на улице - такая погода будет еще несколько дней;

Морозные узоры на окнах расположены кончиками вверх - морозы не отступят;

Чистое небо без облаков - к ранней весне.

Что нельзя делать в день Тимофея

В этот день нельзя бездельничать, особенно в том, что касается работы по дому.

Мусор лучше не выносить - будет несчастье

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу - будет несчастье.

День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков. Поздравьте этих людей!