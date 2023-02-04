Свято 4 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела
4 лютого православні віруючі вшановують пам'ять апостола Тимофія. Він був одним із учнів Христа.
Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.
Що відомо про святого Тимофія
Святий апостол Тимофій жив у I столітті і походив із Лікаонського міста Лістри у Малій Азії. Він повірив у Христа, коли на його очах апостол Павло вилікував людину, яка кульгала від народження. Тимофій став учнем Павла та його супутником під час мандрівок із проповіддю.
Апостол Павло любив святого Тимофія і називав його у Посланнях своїм коханим сином, з вдячністю згадуючи його вірність та відданість.
І перед стратою в Римі Павло викликав до себе вірного учня та друга апостола Тимофія на останнє побачення.
Помер Тимофій мученицькою смертю. Язичники Ефесу влаштували свято шанування своїх богів і носили ідолів на руках містом. Апостол, прагнучи обдурити їх, почав вести бесіди з учасниками гулянь, закликаючи їх одуматися. Однак язичники, що озлобилися від цього, кинулися на нього і побили. Потім Тимофія волоком протягли всім містом і забили камінням.
У народі свято прозвали Тимофієм Півзимником, тож по погоді у цей день визначали, яким буде залишок зими.
Великим успіхом у цей день вважалося побачити сон. Вважалося, що все, що насниться у Тимофіїв день, обов'язково здійсниться.
Головні прикмети цього дня
- Завірюха на вулиці - така погода буде ще кілька днів;
- Морозні візерунки на вікнах розташовані кінчиками нагору - морози не відступлять;
- Чисте небо без хмар - до ранньої весни.
Що не можна робити у день Тимофія
- У цей день не можна байдикувати, особливо в тому, що стосується роботи по дому. Тільки сміття краще не виносити – буде нещастя
- Не можна вирушати в далеку дорогу – буде нещастя.
День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків. Привітайте цих людей!
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