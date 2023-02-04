Праздник 4 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела
4 февраля православные верующие чтят память апостола Тимофея. Он был одним из учеников Христа.
Вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами в материале Styler.
Что известно о святом Тимофее
Святой апостол Тимофей жил в I веке и происходил из Ликаонского города Листры в Малой Азии. Он поверил в Христа, когда на его глазах апостол Павел излечил человека, хромавшего с рождения. Тимофей стал учеником Павла и его спутником во время странствий с проповедью.
Апостол Павел любил святого Тимофея и называл его в Посланиях своим возлюбленным сыном, с благодарностью вспоминая его верность и преданность.
И перед своей казнью в Риме Павел вызвал к себе верного ученика и друга апостола Тимофея на последнее свидание.
Умер Тимофей мученической смертью. Язычники Ефеса устроили праздник почитания своих богов и носили идолов на руках по городу. Апостол, стремясь образумить их, принялся вести беседы с участниками гуляний, призывая их одуматься. Однако озлобившиеся от этого язычники бросились на него и избили. Затем Тимофея волоком протащили по всему городу и забили камнями.
В народе праздник прозвали Тимофеем Полузимником, поэтому по погоде в этот день определяли, каким будет остаток зимы.
Большой удачей в этот день считалось увидеть сон. Считалось, что все, что приснится в Тимофеев день, обязательно сбудется.
Главные приметы этого дня
- Метель на улице - такая погода будет еще несколько дней;
- Морозные узоры на окнах расположены кончиками вверх - морозы не отступят;
- Чистое небо без облаков - к ранней весне.
Что нельзя делать в день Тимофея
- В этот день нельзя бездельничать, особенно в том, что касается работы по дому.
- Мусор лучше не выносить - будет несчастье
- Нельзя отправляться в дальнюю дорогу - будет несчастье.
День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков. Поздравьте этих людей!
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