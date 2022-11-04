Свято 4 листопада: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

У матеріалі Styler читайте про всі традиції та заборони цього свята, а також, хто святкує день ангела.

На Русі свято Казанської ікони Божої Матері вважалося свого роду кордоном між осінню та справжньою зимою. З цього дня чекали настання морозів. Про те, якими вони будуть, судили за прикметами. Так, якщо восени знімали добрий урожай, то готувалися до суворої зими. Якщо ж на Казанську йтиме дощ, то чекали швидкого настання зими.

Казанська осіння – час розрахунків за виконані будівельні роботи. Цей день був останнім, коли господарі могли розрахуватися з усіма робітниками: малярами, теслярами, штукатурами, мулярами, найпростішими найманцями та іншими. Чоловіки поверталися додому з грошима, де на них чекали дружини та накриті столи, що ломилися від страв і пива.

Традиційно в цей день провітрювали підвал, підпалювали ялівець і обкурювали ним приміщення. Робилося це з метою збереження запасів: щоб вони не гнили та не закінчувалися.

Народні прикмети цього дня

День видався туманним – погода буде теплою.

Ясна та сонячна погода весь день – до морозу.

На Казанську до обіду – дощ (осінь), після обіду – сніг (зима)

Південний вітер дме кілька днів поспіль – до снігу.

Немає дощу – наступний рік буде важким та неврожайним.

Що заборонено робити цього дня

У цей день не рекомендується займатися тяжкою роботою.

Жінкам заборонено 4 листопада важко працювати, а також займатися рукоділлям, прати, прибирати та навіть готувати.

Не можна в цей день злитися та лаятись. Інакше зима розлютиться і принесе в хату біду.

Заборонено 4 листопада бажати людям зла – воно може повернутися назад.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Ян, Федір, Теодор, Серафим, Павло, Микола, Максиміліан, Костянтин, Іраклій, Іван, Захар, Денис, Григорій, Герман, Вольдемар, Володимир, Василь, Олександр, Єлизавета, Глікерія та Ганна.