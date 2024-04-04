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Свято 4 квітня: його найсуворіші "забобони" та у кого День ангела

Четвер 04 квітня 2024 06:00
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Свято 4 квітня: його найсуворіші "забобони" та у кого День ангела Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

4 квітня 2024 року віряни відзначають народне свято Йосипа Співця. За прикметою, з цього дня "рік повертає на літо"

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Історія цього дня

Йосип Співець - так в народі назвали Йосипа Піснописця, сицилійського ченця, який мав талант до написання пісень. 4 квітня церква вшановує пам'ять преподобного, а наші предки помітили, що до цього дня починають скрекотати цвіркуни і заводять пісню журавлі. Цю птицю вважали захисником від злих сил, і на Йосипа Співця поклонялися їм з вдячністю.

За прикметою, з прильотом журавлів на Співця "рік повертає на літо" і встановлюється тепла погода. "Перша ластівка - ще не весна, справжню весну журавель на крилах несе".

Чого не варто робити у цей день

Не рекомендується розпочинати нові справи, особливо серйозні, або планувати майбутнє - ніщо не вийде так, як задумано. Також важливо утриматися від образ тварин та птахів, оскільки це може призвести до самотності протягом усього року. Від риболовлі слід утриматися - це може принести бідність.

Головні прикмети дня

  • Вже почали тріщати цвіркуни - прийшла справжня весна.
  • Темні хмари повільно рухаються - до затяжного дощу.
  • Сонячна погода вказує, що пшениця вродить зернистою.

Іменинники 4 квітня

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Адріан, Амвросій, Веніамін, Георгій, Зосима, Іван, Йосип, Каллінік, Марія, Микита, Никифор, Микола, Пафнутій, Феодор, Феона, Фервуфа, Фома, Яків.

До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.

Також читайте, скільки триває Великий піст та що не можна робити в цей період.

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