Свято 4 грудня: що не можна робити в день Варвари, прикмети

Історія церковного свята

Хоча точних відомостей про життя святої немає, припускають, що вона народилася і проживала в східній частині Римської імперії, орієнтовно в III або IV столітті. Відповідно до різних версій, християнська діва, яку вшановують 4 грудня, могла проживати в Геліополі або Нікомедії.

Батьком Варвари був заможний язичник Діоскор, ім'я матері невідоме - жінка померла незабаром після народження доньки. Переконаний, що ніхто не гідний бачити красу доньки, Діоскор замкнув Варвару в високій вежі. Ймовірно, цей факт з життя став основою для казки про Рапунцель.

Вихованням доньки займалися служниці, деякі з яких були християнками. Попри намагання Діоскора видати доньку заміж, Варвара відмовлялася, адже таємно прийняла християнство.

Свята Варвара, картина Лукаса Кранаха Старшого (зображення: wikipedia.org, користувач Крістіз)

Після того, як таємниця стала відома її батькові, Діоскор розлютився та привів доньку до римського префекта-язичника Мартініана, який засудив дівчину до страти після тортур.

Діоскор вирішив самостійно виконати вирок, відтявши Варварі голову мечем. Розділити мученицьку участь вирішила християнка Юліана Іліопольська, яку також вшановують в цей день.

За гріх, Діоскора разом з Мартініаном вбила несподівана блискавка. Після поховання мучениць, християни збудували біля могили святих церкву. Вважається, що мощі святої Варвари зцілювали хворих.

Частина мощей потрапила до України - донька візантійського імператора, Варвара, привезла їх до Києва в 1108 році, коли приїздила до чоловіка, київського князя Святополка Ізяславовича. Наразі мощі зберігаються у Володимирському соборі.

Традиції Дня Варвари

Великомученицю вважають покровителькою і захисницею жінок. 4 грудня моляться до святої Варвари, просячи зцілення та здійснення найбільших мрій.

На Варварин день раніше дівчата ліпили вареники з сиром та маком. З-поміж них клали "пірхуни" - вареники з борошняною начинкою. Варениками пригощали хлопців задля забавки.

До того ж на Варвару серед дівчат було заведено ворожити на долю. Цього дня ставили гілки вишні у воду - якщо вони зацвітали до Різдва, це віщувало шлюб протягом року.

Молитва до святої Варвари

Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей.

Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув(-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія.

Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив.

Свята Великомученице Варваро! Нехай рани Твого святого тіла загоять рани, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене.

Через муки й смерть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без спокути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

Що не можна робити в День Варвари

Щоб не накликати лихо на всю родину, в день Варвари не можна:

вживати алкоголь

лихословити та сваритися

займатися хатніми справами, окрім готування та миття посуду

гуляти ввечері або ходити в гості

ображати жінок

Важливі прикмети цього дня

Якщо на Варвару на деревах іній - в наступному році буде гарний врожай фруктів.

Сьогодні горобці голосно цвірінчать на деревах - зима буде теплою.

4 грудня небо в зорях - зима буде холодною. Якщо зірок не видно - буде тепло.

У кого день ангела 4 грудня

4 грудня, за новим стилем, день ангела у людей з такими іменами: Варвара, Анастасія, Олександр, Геннадій, Василь, Юлія, Дмитро, Іван, Кіра, Микола, Катерина, Олексій.

Крім цього, за старим стилем сьогодні відзначає іменини Олександр.

Яке свято у світі

4 грудня у світі відзначають такі свята і визначні події: