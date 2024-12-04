Праздник 4 декабря: что нельзя делать в день Варвары, приметы

История церковного праздника

Хотя точных сведений о жизни святой нет, предполагают, что она родилась и проживала в восточной части Римской империи, ориентировочно в III или IV веке. Согласно разным версиям, христианская дева, которую почитают 4 декабря, могла проживать в Гелиополе или Никомедии.

Отцом Варвары был богатый язычник Диоскор, имя матери неизвестно - женщина умерла вскоре после рождения дочери. Уверенный, что никто не достоин видеть красоту дочери, Диоскор запер Варвару в высокой башне. Вероятно, этот факт из жизни стал основой для сказки о Рапунцель.

Воспитанием дочери занимались служанки, некоторые из которых были христианками. Несмотря на попытки Диоскора выдать дочь замуж, Варвара отказывалась, потому что тайно приняла христианство.

Святая Варвара, картина Лукаса Кранаха Старшего (изображение: wikipedia.org, пользователь Кристиз)

После того как тайна стала известна ее отцу, Диоскор разозлился и привел дочь к римскому префекту-язычнику Мартиниану, который приговорил девушку к казни после пыток.

Диоскор решил самостоятельно выполнить приговор, отрубив Варваре голову мечом. Разделить мученическую участь решила христианка Юлиана Илиопольская, которую также почитают в этот день.

За грех, Диоскора вместе с Мартинианом убила неожиданная молния. После погребения мучениц христиане построили возле могилы святых церковь. Считается, что мощи святой Варвары исцеляли больных.

Часть мощей попала в Украину - дочь византийского императора, Варвара, привезла их в Киев в 1108 году, когда приезжала к мужу, киевскому князю Святополку Изяславовичу. Сейчас мощи хранятся во Владимирском соборе.

Традиции Дня Варвары

Великомученицу считают покровительницей и защитницей женщин. 4 декабря молятся к святой Варваре, прося исцеления и осуществления величайших мечтаний.

На Варварин день раньше девушки лепили вареники с творогом и маком. Среди них клали "пирхуны" - вареники с мучной начинкой. Варениками угощали ребят ради забавы.

К тому же на Варвару среди девушек было принято гадать на судьбу. В этот день ставили ветки вишни в воду - если они зацветали до Рождества, это предвещало брак в течение года.

Молитва к святой Варваре

Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей.

Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув(-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія.

Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив.

Свята Великомученице Варваро! Нехай рани Твого святого тіла загоять рани, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене.

Через муки й смерть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без спокути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

Что нельзя делать в День Варвары

Чтобы не навлечь беду на всю семью, в день Варвары нельзя:

употреблять алкоголь

злословить и ссориться

заниматься домашними делами, кроме приготовления и мытья посуды

гулять вечером или ходить в гости

оскорблять женщин

Важные приметы этого дня

Если на Варвару на деревьях иней - в следующем году будет хороший урожай фруктов.

Сегодня воробьи громко чирикают на деревьях - зима будет теплой.

4 декабря небо в звездах - зима будет холодной. Если звезд не видно - будет тепло.

У кого день ангела 4 декабря

4 декабря, по новому стилю, день ангела у людей со следующими именами: Варвара, Анастасия, Александр, Геннадий, Василий, Юлия, Дмитрий, Иван, Кира, Николай, Екатерина, Алексей.

Кроме этого, по старому стилю сегодня отмечает именины Александр.

Какой праздник в мире

4 декабря в мире отмечают следующие праздники и значимые события: