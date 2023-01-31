Свято 31 січня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

Ким був святий Опанас

Опанас був одним із грецьких отців церкви, що належав до Олександрійської школи патристики. Святий був архієпископом Олександрійським та наступником єпископа Олександра. Він відомий як найзатятіший противник аріанства.

У народі 31 січня відзначався Афанасьєв день. У цей день спостерігали за морозами . Вважалося, що на Афанасія нечиста сила вирує з особливою люттю і прагне нашкодити, а тому її важливо виганяти з помешкань молитвами та змовами.

Важливі погодні прикмети цього дня

Сережки у місяця – до морозу та пурги.

В цей день хмарна погода буде триматися до самого вечора.

Відлига на Опанаса – до негоду і поганого врожаю картоплі.

Ворони зграями кружляють і чистий захід сонця – до тривалого похолодання.

Вода у водоймах убула – до посушливого літа;

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не можна поганословити, лаятися та сваритися.

Краще в цю дату не вирушати ліс чи риболовлю самостійно.

Іменини відзначають володарі таких імен: Іван, Михайло, Павло, Олена, Ксенія, Марія, Максим, Марк, Оксана, Сергій.