Свято 31 січня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

31 січня віруючі вшановують пам'ять Афанасія Великого.
У матеріалі Styler ви дізнаєтесь про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також когось привітати з іменинами.
Опанас був одним із грецьких отців церкви, що належав до Олександрійської школи патристики. Святий був архієпископом Олександрійським та наступником єпископа Олександра. Він відомий як найзатятіший противник аріанства.
У народі 31 січня відзначався Афанасьєв день. У цей день спостерігали за морозами . Вважалося, що на Афанасія нечиста сила вирує з особливою люттю і прагне нашкодити, а тому її важливо виганяти з помешкань молитвами та змовами.
Іменини відзначають володарі таких імен: Іван, Михайло, Павло, Олена, Ксенія, Марія, Максим, Марк, Оксана, Сергій.
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