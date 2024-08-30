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Свято 31 серпня: що суворо заборонено робити, народні прикмети

Церковне свято 31 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 31 серпня - завтра православні українці святкують Покладання Пояса Пресвятій Богородиці за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Це свято пов'язане з поясом Пресвятої Богородиці, який, за переказами, вона власноруч зробила з верблюжої шерсті та передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса. Пояс був привезений до Константинополя імператором Аркадієм і зберігався в церкві, де його згодом знайшли і використали для зцілення імператриці Зої.

Згодом пояс передали до монастиря на горі Афон, де він зберігається і нині. Це свято нагадує про чудеса, пов'язані з цією святинею, і має велике значення для православних християн.

Свята Діва Марі (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Сваритися з близькими
  • Пліткувати, лихословити
  • Вживати алкогольні напої
  • Відправлятися у подорож
  • Відмовляти у допомозі.

Також не рекомендується просити чи давати гроші в борг, інакше ви можете втратити фінансовий добробут.

Народні прикмети і традиції 31 серпня

  • Птахи летять низько до землі - зима буде теплою
  • Якщо навпаки, високо у небі - до лютих морозів
  • Червоне небо на світанку - скоро піде дощ
  • Зранку густий туман - вдень буде безвітряно
  • Жаби ховаються під водою - скоро похолодання.

Здавна вірили, що ягоди, зібрані в цей день, наділені особливими лікувальними здібностями. Окрім цього, люди намагалися уникати гучного сміху в цей день, адже вважалося, що це може привернути увагу злих духів.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День авіації Україна
  • Міжнародна ніч кажанів
  • День далекобійника
  • День боротьби з провалами в пам'яті.

Раніше ми публікували про те, як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це.

Також читайте, чому в церкві під час молитви хочеться позіхати і що треба робити.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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