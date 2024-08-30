Праздник 31 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Праздник 31 августа - завтра православные украинцы празднуют Уложение Пояса Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Этот праздник связан с поясом Пресвятой Богородицы, который, по преданию, она собственноручно сделала из верблюжьей шерсти и передала апостолу Томми во время вознесения на Небеса. Пояс был привезен в Константинополь императором Аркадием и хранился в церкви, где его впоследствии нашли и использовали для исцеления императрицы Зои.
Впоследствии пояс был передан в монастырь на горе Афон, где он хранится и сейчас. Этот праздник напоминает о чудесах, связанных с этой святыней, и имеет большое значение для православных христиан.
Святая Дева Мари (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется просить или давать деньги взаймы, иначе вы можете потерять финансовое благосостояние.
Давно верили, что ягоды, собранные в этот день, наделены особыми лечебными способностями. Кроме того, люди пытались избегать громкого смеха в этот день, ведь считалось, что это может привлечь внимание злых духов.
Завтра именины отмечают: Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Геннадий, Михаил.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали о том, как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.